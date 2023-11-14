Канада хочет отдать арестованный российский самолет Украине

Канада намерена передать Украине арестованный российский самолет Ан-124 в качестве компенсации за понесенный материальной ущерб. Как отмечают эксперты, действия Оттавы выходят за рамки закона о санкциях. Ранее другие страны рассматривали возможность сделать то же самое, но пришли к выводу, что это невозможно.

Огромный транспортный самолет Ан-124 компании “Волга-Днепр” стоит сегодня без движения в международном аэропорту Торонто. Оттава в соответствии с новыми правилами об аресте активов намерена передать его Киеву. Это вызвало повышенное внимание.

В феврале прошлого года в международном аэропорту имени Пирсона в Торонто совершил посадку самолет Ан-124, доставивший туда 77 тонн тест-наборов для проверки на коронавирус.

После этого он уже не поднимался в небо. 27 февраля 2022 года, незадолго до запланированного вылета Ан-124 Канада запретила всем российским самолетам входить в свое воздушное пространство и покидать его. Так российская машина застряла в самом загруженном авиаузле Канады. Со временем канадское правительство ввело санкции против ее оператора российской авиакомпании “Волга-Днепр”.

Этот один из самых больших в мире транспортных самолетов видно с автострады. На хвостовом стабилизаторе у него нарисован российский флаг, а на семидесятиметровом фюзеляже – синяя полоса. Ан-124 стал местной достопримечательностью, заняв место на стоянке, которое стоит баснословных денег.

Сейчас из-за него разгорелась нешуточная борьба в связи с появлением нового закона, ссылаясь на который, Канада заявила о своем праве конфисковать замороженные в соответствии с санкциями активы, даже если они не связаны ни с какими преступлениями, и использовать их на благо иностранных государств, понесших ущерб от нарушения норм международной безопасности.

В июне правительство отдало распоряжение конфисковать самолет. Власти хотят использовать его вместе с Киевом для выплаты компенсации жертвам нарушений прав человека, восстановления международного мира и безопасности, и реконструкции Украины. Такие новые полномочия впервые появились у Группы семи промышленно развитых стран, и канадское правительство признает, что новый режим пока не прошел проверку и может столкнуться с проблемами правового характера.

“Канада определенно выходит за рамки закона о санкциях, — сказал партнер юридической фирмы по вопросам предпринимательского права McMillan Уильям Пеллерин (William Pellerin), занимающийся проблемами международной торговли. — Другие страны хотели сделать то же самое, однако они пришли к выводу, что не могут так поступить”. Джон Боскариол (John W. Boscariol), возглавляющий отдел международного торгового права в юридической фирме McCarthy Tétrault, сказал, что Канада, будучи страной-середнячком, “выступает не в своей весовой категории, принимая такие масштабные меры”. Ее союзники, добавил он, “внимательно следят за происходящим, пытаясь понять, что из этого получится”.

В августе “Волга-Днепр” заявила, что уведомила канадские власти о своем желании урегулировать спор мирным путем в соответствии с российско-канадским договором о взаимной защите инвестиций от 1989 года, где рассматриваются вопросы споров, связанных с экспроприацией. “Если спор не будет урегулирован в течение шести месяцев … авиакомпания “Волга-Днепр” официально инициирует арбитражное разбирательство”, — говорится в ее заявлении. “Волга-Днепр” хочет вернуть самолет и “открыта для ведения переговоров”. На просьбу дать комментарий компания не ответила. Как заявило министерство транспорта Канады, если правительству удастся добиться конфискации самолета, перед вылетом его придется обслужить и отремонтировать.