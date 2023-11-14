Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости Канада хочет отдать арестованный российский самолет Украине
airplane

Канада хочет отдать арестованный российский самолет Украине

Виктория Христова Ноя 14, 2023 Новости, Новости Канады Оставить комментарий 83 Просмотров

Канада намерена передать Украине арестованный российский самолет Ан-124 в качестве компенсации за понесенный материальной ущерб. Как отмечают эксперты, действия Оттавы выходят за рамки закона о санкциях. Ранее другие страны рассматривали возможность сделать то же самое, но пришли к выводу, что это невозможно.

 

Огромный транспортный самолет Ан-124 компании “Волга-Днепр” стоит сегодня без движения в международном аэропорту Торонто. Оттава в соответствии с новыми правилами об аресте активов намерена передать его Киеву. Это вызвало повышенное внимание.

В феврале прошлого года в международном аэропорту имени Пирсона в Торонто совершил посадку самолет Ан-124, доставивший туда 77 тонн тест-наборов для проверки на коронавирус.

После этого он уже не поднимался в небо. 27 февраля 2022 года, незадолго до запланированного вылета Ан-124 Канада запретила всем российским самолетам входить в свое воздушное пространство и покидать его. Так российская машина застряла в самом загруженном авиаузле Канады. Со временем канадское правительство ввело санкции против ее оператора российской авиакомпании “Волга-Днепр”.
Этот один из самых больших в мире транспортных самолетов видно с автострады. На хвостовом стабилизаторе у него нарисован российский флаг, а на семидесятиметровом фюзеляже – синяя полоса. Ан-124 стал местной достопримечательностью, заняв место на стоянке, которое стоит баснословных денег.
Сейчас из-за него разгорелась нешуточная борьба в связи с появлением нового закона, ссылаясь на который, Канада заявила о своем праве конфисковать замороженные в соответствии с санкциями активы, даже если они не связаны ни с какими преступлениями, и использовать их на благо иностранных государств, понесших ущерб от нарушения норм международной безопасности.
В июне правительство отдало распоряжение конфисковать самолет. Власти хотят использовать его вместе с Киевом для выплаты компенсации жертвам нарушений прав человека, восстановления международного мира и безопасности, и реконструкции Украины. Такие новые полномочия впервые появились у Группы семи промышленно развитых стран, и канадское правительство признает, что новый режим пока не прошел проверку и может столкнуться с проблемами правового характера.
“Канада определенно выходит за рамки закона о санкциях, — сказал партнер юридической фирмы по вопросам предпринимательского права McMillan Уильям Пеллерин (William Pellerin), занимающийся проблемами международной торговли. — Другие страны хотели сделать то же самое, однако они пришли к выводу, что не могут так поступить”. Джон Боскариол (John W. Boscariol), возглавляющий отдел международного торгового права в юридической фирме McCarthy Tétrault, сказал, что Канада, будучи страной-середнячком, “выступает не в своей весовой категории, принимая такие масштабные меры”. Ее союзники, добавил он, “внимательно следят за происходящим, пытаясь понять, что из этого получится”.
В августе “Волга-Днепр” заявила, что уведомила канадские власти о своем желании урегулировать спор мирным путем в соответствии с российско-канадским договором о взаимной защите инвестиций от 1989 года, где рассматриваются вопросы споров, связанных с экспроприацией. “Если спор не будет урегулирован в течение шести месяцев … авиакомпания “Волга-Днепр” официально инициирует арбитражное разбирательство”, — говорится в ее заявлении. “Волга-Днепр” хочет вернуть самолет и “открыта для ведения переговоров”. На просьбу дать комментарий компания не ответила. Как заявило министерство транспорта Канады, если правительству удастся добиться конфискации самолета, перед вылетом его придется обслужить и отремонтировать.

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2023, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*