15 ноября Министерство Безопасности Квебека проводит учёбную тревогу

15 ноября телефоны у всех жителей Квебека одновременно ужасно завизжат, предупреждая об опасности. Но тревога учебная.

И вновь квебекцы вздрогнут от неожиданности в среду, 15 ноября, когда их телефоны вдруг истошно заголосят и заставят всех броситься к любимым аппаратам. Дело в том, что Министерство общественной безопасности (MSP) Квебека объявило о новом проверке системы “Квебек по тревоге”. Тестирование призвано также напомнить населению о существовании этого вида тревожных оповещений и повысить заставить их вспомнить о том, что всегда можно ожидать неожиданностей, когда власти обращаются к срочной помощи жителей или же предупреждают их о стихийном бедствии и иных неприятных событиях.

Тест также позволит людям проверить совместимость своего мобильного устройства на случай реальной чрезвычайной ситуации, как пояснило министерство посредством коммюнике.

Система “Квебек по тревоге” направлена на быстрое информирование населения, ставит своей целью совершествование системы защиты общества и граждан, ставит целью быстрейшее разрешение проблемы в случае реальной и неминуемой угрозы жизни или безопасности.

Среди рисков Министерство упоминает взрывы на производстве или на дороги, загрязнение опасными веществами, природные и климатические катастрофы или вооруженные угрозы со стороны преступных элементов.

В распространяемом уведомлении даются инструкции по поведению в конкретном случае, о мерах которые надо принять, чтобы снизить вероятные последствия события. Оповещание осуществляется на французском и английском языках.

Система также позволяет распространять оповещения AMBER, которые информируют о пропажах детей.

Чтобы получить оповещение, ваш мобильный телефон должен быть совместимым и подключенным к сети LTE в момент неожиданного громкого звонка с оповещением.

На этот момент точное время оповещения названо не было. Возможно, именно с той целью, чтобы люди не отключали свои телефоны и не прятали их под подушку.