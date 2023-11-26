KartinaTV рекомендует к просмотру

Лучшие видеотеки в подписке Лучшие видеотеки в подписке KartinaTV предлагают огромное количество качественных фильмов, сериалов, развлекательных шоу и поистине увлекательных проектов, особенно в этот зимний период!

В этот романтический период лучшие видеотеки в подписке KartinaTV предлагают огромное количество качественных фильмов, сериалов, развлекательных шоу и поистине увлекательных проектов! В ближайшее время мы рекомендуем обратить внимание на следующие ленты:

Видеотека Premier – Комедия «Соседка». Премьера!



Видеотека Premier представляет новую лирическую комедию под названием «Соседка» с Юлией Хлыниной, Егором Корешковым, Алексеем Чадовым, Дарьей Пицик и Дмитрием Лысенковым в главных ролях. В центре внимания оказывается интеллигентный сын космонавта и почетного гражданина, педантичный Фёдор. Он владеет клининговым сервисом и любит порядок не только на работе, но и дома. Внезапно в его жизни появляется напористая и шумная Алёна – новая соседка по лестничной площадке, которая не признаёт никаких границ. Знакомство с Алёной заставляет Фёдора ввязаться также и в её проблемы с бывшим супругом. В какой-то момент интеллигент проникается симпатией к взбалмошной девушке и решает всё-таки впустить её в свою чётко организованную жизнь.

Видеотека START – Сериал «Сёстры». Новый сезон с 12 декабря!

Видеотека START рекомендует посмотреть сериал под названием «Сёстры». Лента рассказывает о трёх абсолютно не похожих друг на друга сёстрах. Одна – московская бизнес-леди, вторая – парикмахерша, грезящая о богатстве, третья – мечтательная учительница. Всем им достаётся в наследство автосервис, и теперь героиням необходимо управлять консервативным мужским коллективом. Для этого, разумеется, нужно находить общий язык между собой, и вот с этим у них возникнут проблемы.

Видеотека more.tv – Сериал «Диагноз “Везучая”»

Видеотека more.tv радует криминальной комедией «Диагноз “Везучая”» с Аглаей Тарасовой, Кириллом Кяро и Полиной Гухман в главных ролях. В центре внимания оказывается красавица Лика, известная в криминальных кругах своей необъяснимой удачей. Она способна принести стопроцентный успех любой афере, если её просто взять в долю. Когда же один из криминальных авторитетов решает сделать её своим личным талисманом, героиня пускается в немыслимую авантюру вместе с бухгалтером-недотепой Антоном, которого несправедливо обвиняют в краже миллионов. Принесёт ли удачу Лика в этот раз?

Premier – Мультсериал «Приключения Пети и Волка».

В видеотеке Premier можно посмотреть увлекательный мультсериал «Приключения Пети и Волка». В центре внимания оказывается мальчик по имени Петя, чьи родители уезжают в командировку, оставив его под присмотром дедушки. Только Петя начинает скучать и думать о том, что особого веселья для него не предвидится, как из шкафа появляется настоящий волк и молвит человеческим голосом. Волк просит Петю помочь ему в одном загадочном деле – необходимо прогнать из Сказочного Царства настоящее привидение. Так и начинается полный приключений путь новых друзей!

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Если вы желаете смотреть Kartina Canada на телевизоре, выберите для себя телевизионную приставку. Она очень просто подключается к интернету и Вашему телевизору. Мы поддерживаем как устаревшие, так и новейшие типы телевизоров. Мягкое кресло, горячий чай и пульт дистанционного управления 200 каналами из России и стран СНГ – вот что необходимо для каждого семейного очага.

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Напомним читателю, что в свободной продаже имеются телевизионные карточки от Kartina Canada. Они работают по принципу телефонных, то есть вы снимаете защитный слой и открывшийся код даст вам доступ к более чем 200 лучших телеканалов России, Украины и стран СНГ на 30 дней или один год (в зависимости от стоимости карточки). Наша видеотека насчитывает более 30,000 популярных фильмов и сериалов, а также архив всех основных телеканалов. И главное – всё это без рекламы!

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