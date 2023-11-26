Как предприимчивое семейство сумело создать процветающий бизнес, продавая потерянный багаж

Десятки тысяч чемоданов ежегодно безвозвратно пропадают в дороге. Но не всё так плохо. По меньшей мере, для находчивых бизнесменов.

Только в США, согласно статистическим данным, каждый год авиакомпании теряют два миллиона единиц багажа, в основном чемоданы. И хотя большая часть всё же по назначению приходит, хотя с запозданием в несколько дней или даже недель, но везёт далеко не всем пассажирам, чей багаж в пути затерялся.

Десятки тысяч чемоданов пропадает для их владельцев окончательно. Как правило, по недосмотру или по вине самих же владельцев (хотя не всегда) – до сих пор мало кто, оказывается, пишет свою фамилию, номер билета, телефон или адрес на бирке, прикреплённой к чемодану, а без опознавательных знаков никто даже искать не будет владельца. Сколько ни жалуйся, пояснения “чёрного цвета, большой, на колесиках” не помогут. Поэтому багаж пропадает, авиакомпания выплачивает страховую сумму пострадавшему пассажиру, сопровождая выплату извинениями и заверениями, что такое больше не повторится. Возможно, выдадут и талон на скидку при покупке следующего билета. На этом для пассажира история завершается.

А вот с чемоданом дело обстоит не так. До 1970 года авикомпании США сдавали окончательно утерянный багаж в благотворительные организации, которые чемоданы и сумки вскрывали, а найденные вещи либо отдавали бедным, либо выставляли в магазинах уценённых вещей с целью получения средств.

В 1970 году, некоему мистеру Оуенс, проживавшему в городе Скоттсборо, штат Алабама, вдруг пришла в голову замечательная идея, а именно: – он предложил авикомпании Trailways не отдавать чемоданы бесплатно в благотворительное общество, а продать несколько чемоданов ему, Оуенсу, за небольшую плату. Компания выручила копейки, но Оуенс честно пояснил, что собирается делать, и заверил, что если дело пойдёт, он будет готов скупать все ненужные чемодана. На первую закупку Оуенс потратил 300 долларов (в ценах 1970 года, то есть, эквивалент пары тысяч долларов на сегодняшний день.

Содержимое чемоданов было успешно реализовано с неплохой прибылью, Оуенс тут же на все вырученные деньги закупил в два раза больше чемоданов, чем первый раз… И дело пошло.

Сегодня только в магазен Брайяна Оуенса (сына основателя) продаётся ежегодно товаров на миллионы долларов. Общая площадь магазина – 15 тысяч квадратных метров. Большая часть товаров, правда, реализуется онлайн, и общая прибыль составляет свыше десяти миллионов долларов в год (речь только о прибыли!)

В магазине и онлайн продаётся всё – в магазине есть отделы одежды, обуви, книг, электроники и других товаров. Еду, правда, хозяева компании сдают в приюты для животных.

Среди электроники есть компьютеры, планшеты, мобильные телефоны, зарядные устройства, наушники (иногда весьма дорогие), устройства для чтения электронных книг, экраны, клавиатуры и т.д. и т.п.

Все товары проходят санитарную обработку, а все компьютеры и телефоны доводятся до фабричных настроек, дабы полностью удалить личные данные. Все телефоны и другие приборы вносятся в особый список и выставляются на продажу после получения разрешения от полиции. Но сначала сотрудники фирмы пытаются связаться с владельцами утерянных приборов и, если найти тех получается, телефон возвращается за небольшую плату (возмещение расходов на приобретение его). Фирма не жадничает, так как прибыль в любом случае весьма неплоха.

Так что бизнес процветает! Но в США до наших дней магазин Оуенса – единственный магазин, который профессионально занимается этим видом бизнеса – от приобретения чемодана до реализации его содержимого. Есть ли отдельный подобный бизнес в Канаде, нам неизвестно.

По правилам, при потере багажа авиакомпания выжидает три месяца (официально речь о времени, которое затрачивается на поиск пропавшего чемодана), а затем выплачивает страховую сумму, которая сегодня не превышает 3800 долларов США, если багаж не был застрахован отдельно на большую сумму. Безвозвратно пропадает полпроцента всех чемоданов, рюкзаков и сумок, сдаваемых в багаж. Немного, но это десятки тысяч единиц.

Как видим, в жизни всегда есть место бизнесу!