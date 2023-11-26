Рецепты кексов : Самые вкусные кексы — целых пять разных рецептов

А теперь полакомимся кексами. Целых пять рецептов изумительных по вкусу кексов — обычный кекс, кекс яблочный с лимоном, кекс с орешками, кекс с маком, зимний поэтический кекс.

Наверно, самый близкий аналог слова “кекс”, это muffin. Как правило, речь об одном и том же лакомстве.

Кекс традиционный

Для кекса нам пригодятся:

200 г кефира ( 1 стакан)

200 г сахара

2 яйца

0,5 чайной ложки соды

1,5 стакана муки

Можно добавить какао, цедру, цукаты и т.д.

Готовим кекс:

Перемешать все компоненты, Сковороду или форму смазать маслом (можно маргарином, а сверху присыпать мукой, чтобы не пригорело), Вылить массу в сковороду, дать постоять минут 20 – и в духовку. Проверять спичкой или зубочисткой – как обычно, ткнуть в кекс посильнее, так, чтобы проткнуть до середины, если выйдет сухая – кекс готов. Итак, коржи смазать кремом, сверху можно посыпать крошкой или орехами и сутки держать в комнате, а потом на несколько часов на холод, но не на мороз. Сутки надо бы подержать, чтобы коржи пропитались.

И не надо никакой фольги, кстати! Можно разлить на 2 сковороды, чтобы было 2 коржа. Или испечь один толстый и разрезать пополам. А можно первый корж намазать кремом или повидлом, а сверху тоже чем-нибудь смазать или посыпать.

Крем заварной для кекса, но не только для кекса. Он очень и хорош для торта Наполеон:

1 яйцо, 2 стол ложки сахара, 1 стол. ложку муки растереть.

1 стакан теплого молока понемногу подливать, продолжая растирать.

Поставить на медленный огонь, постоянно мешать, чтобы не получилось комков, до звука “ПУ” в креме, получится кисель.

Остудить.

Масло сливочное гр.200 заранее поставить, чтобы размякло.

Желательно, чтобы температура масла и киселя были одинаковые.

Надо бы вкладывать ложкой кисель в масло и перетирать. Я вкладывала масло в кисель. Масла брала 200 г, а кисель варила двойную порцию.

Примечание: Многие кладут в крем, когда варят его, сахара побольше (три ложки на порцию) – и все. Масло заранее с сахаром не смешивают.

В конце можно положить в крем ванилин ( немного), подкрасить какао или вареньем.

Яблочный кекс с лимоном

Однако вот еще рецептик кекса. На сей раз, с яблоками и лимоном. Поехали.

Состав:

250 граммов пшеничной муки

Два зеленых яблока средней величины

Один большой свежий лимон

Три яйца

Масло сливочное граммов 100 (и немного для смазывания огнестойкой формы)

Сахар – ложек пять столовых

Соль – щепотка

Готовим кекс с яблоками:

Чистим яблоки от кожуры, убираем плодоножку и семечки, наезаем на мелкие кубики Натераем лимонную цедру и готовим столовую ложку этой цедры Взбиваем масло с сахарным песком Осторожно по очереди добавляем яйца Теперь добавляем муку, цедру, соль Всё время тесто взбиваем В последнюю очередь вводим яблоки, опять размешиваем и укладываем в формочки, смазанные маслом Запекаем 45 минут, не заглядывая в духовку (но если приглашете ухажера, обязательно загляните, пусть кексы опадут, пусть он поймет, что зря пришёл и убежит тут же). Дайте остыть минут 15, а затем посыпьте сахарной пудрой (лучше ванильный сахар использовать – он экологичней и полезней)

Кекс с орешками

Итак, простенький, но вкусный кексик:

Ингредиенты:

Сливочное масло — от 100 до 130 граммов примерно

Орехи (грецкие, рокфордвоские, миндальные, лесные и т.д.) — тоже от 100 до 130 граммов

Ваниль — чайная ложечка

Сахарный песок — около обычной чашки, немного меньше

Яйцо — одно

Мука пшеничная — три четверти чашки

Мука блинная — пара столовых ложек

Обычный йогурт (с фруктовыми добавками можно) или сметана — половина чашки

Половина чайной ложки корицы (по желанию)

Готовим кекс с орехами:

Растираем сливочное масло, сахар (оставьте столовую ложку про запас!), яйцо, ваниль, в однородную массу Аккуратно добавляем в массу йогурт (сметану) и размешиваем вновь Теперь добавляем муку. Вновь размешиваем тщательным образом Промазываем маслом и обкладываем бумагой огнестойкую формочки, выкладываем на них половину теста Смешиваем дробленые орешки со столовой ложкой сахара (и корицей, если её решили использовать) Половину ореховой массы раскладываем по тесту Сверху накрываем оставшейся половиной теста Посыпаем оставшейся ореховой массой Разравниваем аккуратно геоморфологическое сооружение Ставив в духовку, нагретую до 180 градусов по Цельсию Запекаем формочки 45 минут

Внимание! Не открываем духовку всё время выпечки, ты поняла, доцент? А то опадёт кекс.

Кекс с маком

Издавна в европейской домашней выпечке часто используется мак, отличающийся пряным вкусом и ароматом. Кексы с маком – один из популярных видов такой выпечки.

Продукты для макового кекса:

Два яйца

Стакан сахара

Пол-стакана молока

Пакетик ванилина

Пол-стакана растительного масла,

Два стакана муки

Чайная ложка разрыхлителя,

Шесть сстоловых ложек мака,

Соль по вкусу

Готовим кексы с маком:

Взбиваем яйца с сахаром Аккуратно добавляем соль, ванилин и затем молоко и растительное масло В отдельной посуде смешиваем муку, разрыхлитель и мак Добавляем муку с маком и разрыхлителем в яичную смесь, тщательно перемешиваем Выкладываем тесто в форму, смазанную маслом и присыпанную мукой Выпекаем до 45 минут, проверяя время от времени на готовность, при температуре 1800С. Когда центр кекса пропечётся, кексы готовы (проверяем зубочисткой).

Зимний поэтический кекс

Это рецепт кекса к студёной зиме, подарен нам одной читательницей. Красиво и приятно:

Однажды в студеную зимнюю пору я как-то пришла домой….

На улице холодно, сыро, промозгло, очень хочется в тепло, уютный дом, скорее сбежать от суеты, пробок, рабочих проблем, толпы, метро…захожу домой, а весь дом пропитан ароматом корицы как глинтвейн в новогодние каникулы. До них еще далеко… на столе одиноко стоит пустая чаша и поломанные палочки забытой корицы от вчерашнего глинтвейна…

Я начинаю вспоминать прошлое Рождество с его традиционным пудингом, смотрю на календарь, скоро, очень скоро уже придет время вспомнить бабушкины рецепты, найти мамину любимую тетрадь с тортом «Прага», залезть на чердак и антресоли за новогодними игрушками.

Открываю старый комод на кухне и достаю любимый миксер (здесь можно любую марку), чашку, ложки, любимую чашу для приготовления утреннего омлета и очень простой набор продуктов: пшеничную муку (200 грамм), сахар коричневый (100 грамм), ванилин (1 чайная ложка), корицу (3 чайной ложки), рыхлитель (1 чайная ложка) грецкие или лесные орехи, засушенные финики, изюм, курагу, бутылку Рижского бальзама, в котором осталось совсем немного капель с прошлого Рождества. Из холодильника беру масло сливочное (полпачки масла), пяток яиц, лимон.

И начинаю творить…

Объем орехов и сухофруктов зависит от настроения и снегопада за окном. Чем сильнее снегопад, тем больше изюма и кураги, орехов. Курагу и финики можно поерзать небольшими кусочками. Сначала размачиваем в воде сухофрукты, затем в глиняный горшочек добавляем оставшиеся капли рижского бальзама и оставляем там сухофрукты на какое-то время, пусть полежат.

В это время масло взбиваю с сахаром миксером и постепенно добавляю яйца, выжимаю сок лимона, добавляю лимонную цедру, волшебный порошок корицы, затем просеиваю через ситечко муку прямо в чашу, добавляю рыхлитель, настоявшиеся сухофрукты, и бережно все перемешиваю. И заливаю тесто в круглую форму.

И сразу в бабушкину духовку минут на 40. Температуру ставим невысокую, где-то около 118-120 градусов по Цельсию. И можно накрывать на чайный столик.

Вы чувствуете, как аромат корицы проникает во все комнаты вашей квартиры и уносит с собой холод и усталость??? У Вас всё получится. Приятного чаепития.