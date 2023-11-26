Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости Авторы Меган Хорхенсен Искусственный Интеллект от LinkedIn
AI
Туманное будущее? Или явное влияние ИИ на нашу жизнь?

Искусственный Интеллект от LinkedIn

Megan Jorgensen Ноя 26, 2023 Меган Хорхенсен, Новости, Новости интернет, всемирной паутины, науки. новых технологий, Общество, Работа, Хорошие новости, Экономика Оставить комментарий 39 Просмотров

Искусственный Интеллект будет помогать в поиске работы

Теперь Искусственный интеллект будет помогать соискателям в поиске работы на платформе LinkedIn, а затем, чуть позже, и всюду.

Искусственный интеллект ChatGPT уже используется многими интернет-пользователями для составления рабочих резюме, получения советов и т.д. Но очень скоро, если вы хотите использовать искусственный интеллект для развития своей карьеры, то вы сможете также использовать ИИ, специально разработанный для этого по заказу платформы и компании LinkedIn. Новый чат-бот, интегрированный в LinkedIn был представлен фирмой Redmond.

Этот Искусственный Интеллект похож на ChatGPT или на Bing Chat, который интегрирован в поисковый движок Microsoft. Однако ИИ LinkedIn адаптирован к поиску работы с использованием контента, который можно найти в социальных сетях. Для большей производительности лиц, ищущих работу с помощью LinkedIn, компания предлагает новые кнопки, которые позволяют мгновенно вызвать чат-бота, например, чтобы тот определил самые важные моменты в ленте новостей, которые могут сыграть роль в поиске работы.

“Наш новый опыт, основанный на ИИ, проанализирует публикации в вашем потоке (от комментария до статьи, включая разговор) и раскроет перед вами основные возможности… одним щелчком мыши… за несколько секунд. Он возьмет на себя тяжелую работу по анализу длинных статей, видео и публикаций и даст вам идеи о том, как информация может быть полезна для вас”, пояснил представитель LinkedIn.

Кроме того, можно будет ознакомиться с информацией, доступной не только в LinkedIn, но и вообще в Интернете, и получить сформулированные ответы. Разработчики уверены, что новая программа будет серьёзно помогать пользователям в поиске работы, в выборе вакансий, в определении, подходит ли профиль соискателя к определённой должности. Пользователь также может обратиться к искусственному интеллекту, чтобы найти лучшие формулировки в письме к потенциальному работодателю (основываясь на выявленных особенностях кадровика, например), а также помочь подготовиться к собеседованию.

“Наш ИИ переосмысливает всё, что только возможно.  С его помощщью вы быстро узнаете, подходит ли вам конкретная работа и как подать свою кандидатуру лучшим образом в каждом конкретном случае. ИИ поможет укрепить уверенность в себе. По сути, это своего рода карьерный коуч, Помощник в поиске работы основан на GPT-4, улучшенной версии ChatGPT.

Единственный недостаток в том, что этот новый опыт доступен только для премиум-пользователей LinkedIn, хотя Microsoft уже обещал постепенно внедрять эту функцию в других системах. Но пока не уточняется, доступна ли эта функция на русском языке, хотя для жителей Квебека важнее, чтобы этот ИИ работал на французском.

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2023, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*