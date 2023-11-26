Искусственный Интеллект будет помогать в поиске работы

Теперь Искусственный интеллект будет помогать соискателям в поиске работы на платформе LinkedIn, а затем, чуть позже, и всюду.

Искусственный интеллект ChatGPT уже используется многими интернет-пользователями для составления рабочих резюме, получения советов и т.д. Но очень скоро, если вы хотите использовать искусственный интеллект для развития своей карьеры, то вы сможете также использовать ИИ, специально разработанный для этого по заказу платформы и компании LinkedIn. Новый чат-бот, интегрированный в LinkedIn был представлен фирмой Redmond.

Этот Искусственный Интеллект похож на ChatGPT или на Bing Chat, который интегрирован в поисковый движок Microsoft. Однако ИИ LinkedIn адаптирован к поиску работы с использованием контента, который можно найти в социальных сетях. Для большей производительности лиц, ищущих работу с помощью LinkedIn, компания предлагает новые кнопки, которые позволяют мгновенно вызвать чат-бота, например, чтобы тот определил самые важные моменты в ленте новостей, которые могут сыграть роль в поиске работы.

“Наш новый опыт, основанный на ИИ, проанализирует публикации в вашем потоке (от комментария до статьи, включая разговор) и раскроет перед вами основные возможности… одним щелчком мыши… за несколько секунд. Он возьмет на себя тяжелую работу по анализу длинных статей, видео и публикаций и даст вам идеи о том, как информация может быть полезна для вас”, пояснил представитель LinkedIn.

Кроме того, можно будет ознакомиться с информацией, доступной не только в LinkedIn, но и вообще в Интернете, и получить сформулированные ответы. Разработчики уверены, что новая программа будет серьёзно помогать пользователям в поиске работы, в выборе вакансий, в определении, подходит ли профиль соискателя к определённой должности. Пользователь также может обратиться к искусственному интеллекту, чтобы найти лучшие формулировки в письме к потенциальному работодателю (основываясь на выявленных особенностях кадровика, например), а также помочь подготовиться к собеседованию.

“Наш ИИ переосмысливает всё, что только возможно. С его помощщью вы быстро узнаете, подходит ли вам конкретная работа и как подать свою кандидатуру лучшим образом в каждом конкретном случае. ИИ поможет укрепить уверенность в себе. По сути, это своего рода карьерный коуч, Помощник в поиске работы основан на GPT-4, улучшенной версии ChatGPT.

Единственный недостаток в том, что этот новый опыт доступен только для премиум-пользователей LinkedIn, хотя Microsoft уже обещал постепенно внедрять эту функцию в других системах. Но пока не уточняется, доступна ли эта функция на русском языке, хотя для жителей Квебека важнее, чтобы этот ИИ работал на французском.