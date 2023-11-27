Один человек умер в результате вспышки сальмонеллы: она обнаружена в дыне

Агентство общественного здравоохранения Канады сообщает, что один человек умер после вспышки сальмонеллы, связанной с дынями сортов Маличита и Руди.

В обновлении агентства, опубликованном в пятницу, не содержится никаких подробностей о человеке, который умер, но говорится, что было зарегистрировано 63 подтвержденных случая сальмонеллы, и семнадцать человек госпитализированы. Часть из них – в Квебеке.

В ноябре агентство трижды выпускало предупреждения об отзыве дынь Маличитаю И обращалось с предупреждением к тем, кто купил данный продукт в период с 11 октября по 14 ноября.

24 ноября оно обновило свое предупреждение, включив в него дыни марки Руди, проданные в период с 10 октября по 24 ноября.

Дыни этих сортов успешно прода.тся по всей стране, и агентство сообщает, что подтвержденные случаи заражения сальмонеллой на данный момент выявлены в пяти провинциях: Квебеке, Онтарио, Британской Колумбии, Ньюфаундленде и Лабрадоре, а также на острове Принца Эдуарда.

В нем говорится, что расследуются другие потенциальные случаи, и отмечается, что Центры по контролю и профилактике заболеваний в Америке также изучают вспышку сальмонеллы, связанную с дынями, которые, по их описанию, являются тем же генетическим штаммом, что и в Канаде. Представители здравоохранения США заявили, что два человека умерли и 45 человек были госпитализированы по всей стране из-за той же вспышки.