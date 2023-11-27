В Монреале нашли способ похудеть. Как? С помощью секса!

Ученые из университета Квебека в Монреале пришли к выводу, что активные занятия сексом не уступают по эффективности занятиям спортом.

Но активные и регулярные, равно как и спорт. Таким образом, при должном подходе, секс может способствовать похудению. Ведь количество нагрузки организм получает немалое.

Хотя, язык цифр более точен. И он вот о чем говорит! Подсчет калорий, потраченных за время полового акта и на беговой дорожке оказались различны. Однако количество энергозатрат за всего за каких-то 24 минуты исследователи посчитали достаточным для получения желаемого эффекта. Да еще и экономия – не нужно покупать беговую дорожку!

Если обратиться к цифрам, за время получасового полового акта мужчины, в среднем, затратили порядка 126 калории, а женщины на треть меньше – около 86. На беговой дорожке эти значения оказались большими и более равными: 276 и 213 калориям соответственно. С одной стороны получается, что секс не сжигает столько калорий, сколько упражнения средней интенсивности. Но для похудения и этого количества вполне хватает.

Ученые рекомендуют увеличивать продолжительность сексуальной активности для повышения общего расхода энергии. Рекомендуется также экспериментировать с различными позами, и ученые предлагают использовать специальные приложения для подсчета расхода калорий в различных положениях во время секса. И удовольствие, и польза!

Ни для кого не секрет, что сексуальная активность активизирует метаболизм. Что, в свою очередь, ведет к увеличению сжигания калорий. Во время сексуального контакта, сердечно-сосудистая система работает на полную мощность. Кроме того, усиливаются обменные процессы и растет потребление кислорода.