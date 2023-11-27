В Квебеке продолжают бастовать школы, хотя не все

Забастовка во многих школах продолжается. Но некоторые работают. Оглашаем список

Часть учителей вышла на работу, часть продолжает участововать в уже бессрочной забастовке. Всё зависит от профсоюза.

Работники школ и других учреждений, относящихся к профессиональной организации Front commun вышли на работу уже в пятницу, 24 ноября (отдельные учреждения возвращаются к работе в понедельник, 27 ноября).

Но профосоюз, известный под названием Автономная Федерация образования (Fédération autonome de l’enseignement – FAE) отказался прекратить противостояние и объявил о бессрочной забастовке. В этом профсоюзе около 67 тысяч работников системы образования Квебека. Организация представляет интересы меньшей части работников, но, тем не менее, это солидная организация, у которой есть возможность оказывать внушительное силовое воздействие на правительство.

Оценивать действия организаторов забастовки и участников её мы не собираемся. Наверняка, многие поддерживают бастующих, кто-то осуждает, хотя бы потому, что для родителей события представляют реальную головную боль, а дети не получают образование. Но профсоюз FAE требует увеличение зарплаты учителей и других работников системы до уровня, который стал бы привлекательным для молодых людей, которые раздумывают, выбрать ли им стезю преподавания. К тому же, профсоюз требует повышения зарплаты на 4% в год автоматически, каждый год, на весь срок соглашения, которое должно быть подписано дабы забастовка прекратилась.

Какие РОНО (школьные комиссии) не выйдут на работу 27 ноября, а сроки забастовки неизвестны (мы не даём название отделов образования в переводе на русский язык, так как родители учеников знают, к какому образовательному центру, к какой комиссии относится школа их ребёнка или детей, а перевод на русский язык может внести путаницу):

Монреаль и окрестности (Большой Монреаль):

Centre de services scolaire de Montréal

Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys

Centre de services scolaire de la Pointe-de-l’Île

Centre de services scolaire de Laval

Город Квебек и окрестности:

Centre de services scolaire de la Capitale

Centre de services scolaire des Premières-Seigneuries

Административный район Montérégie (включая Лонгёй и его города-спутники):

Centre de services scolaire des Trois-Lacs (écoles secondaires, EDA et FP).

Административный район Estrie:

Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs

Администратинвый район Laurentides:

Centre de services scolaire des Mille-Îles

Административный район Outaouais:

Centre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais

Centre de services scolaire des Draveurs

Centre de services scolaire au Cœur-des-Vallées.

Все эти данные точны на 27 ноября, но что будет во вторник, 28 ноября, никому неизвестно.

Изучаем вопрос о том, продлят ли власти учебный год: Забастовка неименуема, но количество учебных дней не уменьшится?