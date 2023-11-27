Забастовка во многих школах продолжается. Но некоторые работают. Оглашаем список
Работники школ и других учреждений, относящихся к профессиональной организации Front commun вышли на работу уже в пятницу, 24 ноября (отдельные учреждения возвращаются к работе в понедельник, 27 ноября).
Но профосоюз, известный под названием Автономная Федерация образования (Fédération autonome de l’enseignement – FAE) отказался прекратить противостояние и объявил о бессрочной забастовке. В этом профсоюзе около 67 тысяч работников системы образования Квебека. Организация представляет интересы меньшей части работников, но, тем не менее, это солидная организация, у которой есть возможность оказывать внушительное силовое воздействие на правительство.
Оценивать действия организаторов забастовки и участников её мы не собираемся. Наверняка, многие поддерживают бастующих, кто-то осуждает, хотя бы потому, что для родителей события представляют реальную головную боль, а дети не получают образование. Но профсоюз FAE требует увеличение зарплаты учителей и других работников системы до уровня, который стал бы привлекательным для молодых людей, которые раздумывают, выбрать ли им стезю преподавания. К тому же, профсоюз требует повышения зарплаты на 4% в год автоматически, каждый год, на весь срок соглашения, которое должно быть подписано дабы забастовка прекратилась.
Какие РОНО (школьные комиссии) не выйдут на работу 27 ноября, а сроки забастовки неизвестны (мы не даём название отделов образования в переводе на русский язык, так как родители учеников знают, к какому образовательному центру, к какой комиссии относится школа их ребёнка или детей, а перевод на русский язык может внести путаницу):
Монреаль и окрестности (Большой Монреаль):
- Centre de services scolaire de Montréal
- Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys
- Centre de services scolaire de la Pointe-de-l’Île
- Centre de services scolaire de Laval
Город Квебек и окрестности:
- Centre de services scolaire de la Capitale
- Centre de services scolaire des Premières-Seigneuries
Административный район Montérégie (включая Лонгёй и его города-спутники):
- Centre de services scolaire des Trois-Lacs (écoles secondaires, EDA et FP).
Административный район Estrie:
- Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs
Администратинвый район Laurentides:
- Centre de services scolaire des Mille-Îles
Административный район Outaouais:
- Centre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais
- Centre de services scolaire des Draveurs
- Centre de services scolaire au Cœur-des-Vallées.
Все эти данные точны на 27 ноября, но что будет во вторник, 28 ноября, никому неизвестно.
Изучаем вопрос о том, продлят ли власти учебный год: Забастовка неименуема, но количество учебных дней не уменьшится?