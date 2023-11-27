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Новости Авторы Меган Хорхенсен В Квебеке продолжают бастовать школы, хотя не все
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Забастовщики в пятницу. Фото Райян Рамирес - Канадская пресса.

В Квебеке продолжают бастовать школы, хотя не все

Megan Jorgensen Ноя 27, 2023 Меган Хорхенсен, Новости, Новости провинции Квебек, Образование, Общество, Политика, Работа, Финансы Оставить комментарий 29 Просмотров

Забастовка во многих школах продолжается. Но некоторые работают. Оглашаем список

Часть учителей вышла на работу, часть продолжает участововать в уже бессрочной забастовке. Всё зависит от профсоюза.

Работники школ и других учреждений, относящихся к профессиональной организации Front commun вышли на работу уже в пятницу, 24 ноября (отдельные учреждения возвращаются к работе в понедельник, 27 ноября).

Но профосоюз, известный под названием Автономная Федерация образования (Fédération autonome de l’enseignement – FAE) отказался прекратить противостояние и объявил о бессрочной забастовке. В этом профсоюзе около 67 тысяч работников системы образования Квебека. Организация представляет интересы меньшей части работников, но, тем не менее, это солидная организация, у которой есть возможность оказывать внушительное силовое воздействие на правительство.

Оценивать действия организаторов забастовки и участников её мы не собираемся. Наверняка, многие поддерживают бастующих, кто-то осуждает, хотя бы потому, что для родителей события представляют реальную головную боль, а дети не получают образование. Но профсоюз FAE требует увеличение зарплаты учителей и других работников системы до уровня, который стал бы привлекательным для молодых людей, которые раздумывают, выбрать ли им стезю преподавания. К тому же, профсоюз требует повышения зарплаты на 4% в год автоматически, каждый год, на весь срок соглашения, которое должно быть подписано дабы забастовка прекратилась.

Какие РОНО (школьные комиссии) не выйдут на работу 27 ноября, а сроки забастовки неизвестны (мы не даём название отделов образования в переводе на русский язык, так как родители учеников знают, к какому образовательному центру, к какой комиссии относится школа их ребёнка или детей, а перевод на русский язык может внести путаницу):

Монреаль и окрестности (Большой Монреаль):

  • Centre de services scolaire de Montréal
  • Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys
  • Centre de services scolaire de la Pointe-de-l’Île
  • Centre de services scolaire de Laval

Город Квебек и окрестности:

  • Centre de services scolaire de la Capitale
  • Centre de services scolaire des Premières-Seigneuries

Административный район Montérégie (включая Лонгёй и его города-спутники):

  • Centre de services scolaire des Trois-Lacs (écoles secondaires, EDA et FP).

Административный район Estrie:

  • Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs

Администратинвый район Laurentides:

  • Centre de services scolaire des Mille-Îles

Административный район Outaouais:

  • Centre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais
  • Centre de services scolaire des Draveurs
  • Centre de services scolaire au Cœur-des-Vallées.

Все эти данные точны на 27 ноября, но что будет во вторник, 28 ноября, никому неизвестно.

Изучаем вопрос о том, продлят ли власти учебный год: Забастовка неименуема, но количество учебных дней не уменьшится?

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