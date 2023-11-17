Министр образования Квебека обещает компенсировать дни забастовки учителей за счёт каникул

Возможно, школьные каникулы сократятся из-за забастовки. Но министр призвал школьников учиться и в дни забастовки.

Накануне всеобщей забастовки школьных учителей, которая, уже почти без сомнений, начнётся 21 ноября, продлится до 23 ноября, а затем может быть продлена на неопределённый срок, министр образования Квебека Бернар Дренвиль (Bernard Drainville) заявил в четверг, 16 ноября, выступая перед студентами университета Лаваль, что он ни в коем случае не исключает возможность добавить забастовочные дни в школьное расписание на время каникул. То есть, период каникул может быть сокращён на столько дней, сколько продлится забастовка.

Министр не уточнил, будут ли дни учёбы прибавлены к предстоящим зимним каникулам или же к весенними, а то и к летним. Впрочем, пока ещё и решение не принято, подчеркнул министр. Но он пояснил, что согласно Закону, в году должно быть 180 учебных дней, так что если забастовка продлится несколько дней, то наверстать упущенной можно будет лишь сократив каникулы.

Впрочем, министр признал, что есть и другая возможность – отменить несколько педагогических дней, которые, как известно, проводятся раз в пару месяцев (но всё зависит от школы). Но отменой педагогических дней не обойтись, если забастовка затянется.

Министр подчеркнул, что школьников забастовка не касается, они, он надеется, будут продолжать овладевать знаниями в эти дни, но как именно школьники будут учиться, министр не уточнил.

Министр Дренвиль заявил также, что он всё ещё надеется на достижение соглашения между профсоюзами работников сферы образования и правительством. По мнению министра, професоюзы пока не внесли серьёзные и обоснованные предложения, направленные на достижения такого соглашения. Со своей стороны, министерство финансов Квебека сообщило, что переговоры ведутся, причём они идут активно, стороны пытаются конфликт погасить.

Если же решить вопрос миром не удастся, то 66 тысяч учителей, членов профсоюза Автономной федерации образования (Fédération autonome de l’enseignement (FAE) перестанут выходить на работу 21 ноября. Но в ряде школ забастовка начнётся 23 ноября.

Министр Дренвиль выступал в четверг, 16 ноября, перед студентами университета Лаваль, рассказывая о планах расширения этого университета, в ходе выступления он и коснулся тем, связанных с забастовкой.