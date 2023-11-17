Премьер-министр Канады призвал положить конец убийствам в Газе

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо призвал положить конец убийству детей и женщин в Палестине. Об этом он заявил журналистам 15 ноября.

По его словам, человеческая трагедия, разворачивающаяся в Газе, разрывает сердце, особенно страдания, «которые мы видим в больнице „Аль-Шифа“ и вокруг нее».

«Я ясно дал понять, что ценой справедливости не могут быть постоянные страдания всех мирных палестинцев. Даже в войне есть правила. Все невинные жизни одинаково ценны, как израильские, так и палестинские. Я призываю правительство Израиля проявлять максимальную сдержанность», — сказал Трюдо.

Он напомнил, что весь мир смотрит по телевизору и в социальных сетях свидетельства членов семей, докторов, выживших, детей, потерявших своих родителей.

«Мир является свидетелем этого, убийства женщин и детей, младенцев. Этому необходимо положить конец», — заключил глава канадского правительства.

Гуманитарные паузы в секторе Газа, о которых объявили в Белом доме, должны быть значительными, чтобы мирные жители могли покинуть анклав и получить помощь. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

“Мы уже несколько недель призываем к гуманитарным паузам. И, как я вчера уточнил, они должны быть значительными. Они должны длиться достаточно долго, чтобы люди могли покинуть [сектор Газа] и получить помощь”, – заявил он журналистам в Монреале. Выступление главы правительства транслировали национальные телеканалы.

Кроме того, Трюдо считает, что гуманитарные паузы должны поспособствовать урегулированию конфликта. Он напомнил, что Канада выступает за создание палестинского государства, которое бы мирно сосуществовало с Израилем.