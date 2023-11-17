Монреаль обращался к НБА по поводу расширения лиги

Комиссионер НБА Адам Сильвер в понедельник стал гостем трансляции матча «Селтикс» – «Никс» на канале NBC Sports Boston. В ходе игры зашел разговор о возможном расширении лиги. Сильвер подтвердил, что НБА рассмотрит этот вопрос после того, как будет подписано новое соглашение о медиаправах.

По словам комиссионера, в США есть «пара городов», на которые НБА обратит внимание в первую очередь. Ожидается, что этими городами станут Сиэтл и Лас-Вегас. Также Сильвер подтвердил возможность международного расширения и отметил, что вероятными кандидатами являются Ванкувер и Мехико.

Сильвер добавил, что Монреаль обращался к НБА, чтобы выразить заинтересованность в создании команды. Комиссионер отметил развитие баскетбола в Канаде. Сильвер также коснулся вопроса, в чем Лига должна изменить свой подход, и назвал работу комментаторов одним из проблемных моментов.

«Считаю, в чем мы все можем добиться большего, так это в том, чтобы больше говорить об игре. Мне кажется, что иногда комментарии к нашим матчам сводятся к тому, что «эта команда больше хотела победить» или «эта команда больше старалась».

В [американском] футболе тренеры воспринимаются как генералы, выходящие на поле с такими сложными схемами. В баскетболе же все якобы сводится к атлетизму. В баскетболе работа тренера якобы заключается в том, чтобы рассказывать игрокам, что надо стараться. А не все эти невероятно сложные защиты и нападения.

Прекрасная игра в обороне, а каково нападение? Почему эта команда проигрывает именно в таком ключе? Почему у другой команды все получается? Объясните, что такое пик-н-ролл; объясните, что происходит на площадке», – сказал Сильвер.

Комиссионер НБА Адам Сильвер заявил в понедельник, что «берет на себя ответственность» за недостаточный уровень конкурентной борьбы в последних Матчах всех звезд лиги.

По словам Сильвера, недавно он обсуждал эту тему с разыгрывающим «Голден Стэйт» Крисом Полом. Тот указал ему на большое количество отвлекающих факторов, которые мешают баскетболистам должным образом настроиться на игру.

«Пол сказал мне: «Вы, ребята, рассказываете нам, насколько важен Матч всех звезд, но затем вы меняете все наши предматчевые протоколы поведения, в результате у нас нет возможности соблюдать привычную рутину в день игры. Существует большое количество сложных процедур, различных представлений и вступлений. У меня нет претензий к этим развлекательным моментам, мы понимаем, почему вы это делаете. Но не ждите, что мы после этого выйдем и будем играть с привычным уровнем интенсивности».

Поэтому я и говорю, что беру на себя ответственность за это. Мы действуем непоследовательно. И если мы хотим, чтобы ребята относились ко всему этому как к настоящей игре – никто не говорит об интенсивности финала, речь просто об интересном, захватывающем матче – если мы хотим, чтобы игроки относились к этому именно так, мы и сами должны относиться к этому именно так. Это означает, что вступление перед игрой должно стать немного короче, а большой перерыв тоже должен проходить более привычно. Все это начиная с Индианаполиса в нынешнем сезоне», – заявил Сильвер.