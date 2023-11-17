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Фото: https://rgdb.ru/

Монголия презентовала марку к 50-летию установления дипломатических отношений с Канадой

Виктория Христова Ноя 17, 2023 В Мире, Новости Оставить комментарий 21 Просмотров

15 ноября 2023 года Министерство иностранных дел организовало церемонию выпуска новых почтовых марок к 50-летию установления дипломатических отношений между Монголией и Канадой.

 

Церемония открытия новой почтово марки в честь 50-я установления дипломатических отношений между Монголией и Канадой прошла в Улан-Баторе, сообщает 15 ноября пресс-служба МИД Монголии.

В сообщении отмечается, что в церемонии приняли участие и выступили государственный секретарь МИД Н.Анхбаяр, посол Канады в Монголии Сандра Шуфани, исполнительный директор АО «Почта Монголии» Б.Анхбаатар.

«Полвека назад, 30 ноября 1973 года, были установлены дипломатические отношения между Монгольской Народной Республикой и Канадой, и Канада стала первой страной Северной Америки, установившей официальные отношения с нашей страной», — говорится в сообщении.

Анхбаатар вручил памятные марки почетным гостям, принявшим участие в церемонии.

 

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