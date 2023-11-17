Полиции пришлось спасать Трюдо от протестующих, окруживших ресторан

Полиции пришлось вмешаться, чтобы вызволить из ресторана, где он обедал, премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

По оценкам полиции, около ресторана в Ванкувере собралось около 250 протестующих. В операции по спасению Трюдо было задействовано 100 полицейских.

В ходе операции пострадал один полицейский, два человека были арестованы. В полиции не сообщили причину беспорядков.

Отмечается, что в другом случае протестующие требовали от главы правительства Канады добиться прекращения огня в Газе.

Инцидент произошел во вторник поздно вечером. На размещенном видеоролике в National Post можно увидеть, как Трюдо в сопровождении охраны спешно покидает ресторан. Протестующие при этом скандируют лозунги “Позор тебе”, “Кровь на твоих руках”, “Ты убиваешь детей” и “Немедленное прекращение огня”.

Газета указывает, что протестующие также размахивали палестинскими флагами.

Трюдо во вторник прибыл в Ванкувер, откуда утром в среду вылетел в Сан-Франциско для участия в саммите АТЭС.