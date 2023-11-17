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Новости Полиции пришлось спасать Трюдо от протестующих, окруживших ресторан

Полиции пришлось спасать Трюдо от протестующих, окруживших ресторан

Виктория Христова Ноя 17, 2023 Новости, Новости Канады Оставить комментарий 34 Просмотров

Полиции пришлось вмешаться, чтобы вызволить из ресторана, где он обедал, премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

 

По оценкам полиции, около ресторана в Ванкувере собралось около 250 протестующих. В операции по спасению Трюдо было задействовано 100 полицейских.

В ходе операции пострадал один полицейский, два человека были арестованы. В полиции не сообщили причину беспорядков.

Отмечается, что в другом случае протестующие требовали от главы правительства Канады добиться прекращения огня в Газе.

Инцидент произошел во вторник поздно вечером. На размещенном видеоролике в National Post можно увидеть, как Трюдо в сопровождении охраны спешно покидает ресторан. Протестующие при этом скандируют лозунги “Позор тебе”, “Кровь на твоих руках”, “Ты убиваешь детей” и “Немедленное прекращение огня”.

Газета указывает, что протестующие также размахивали палестинскими флагами.

Трюдо во вторник прибыл в Ванкувер, откуда утром в среду вылетел в Сан-Франциско для участия в саммите АТЭС.

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