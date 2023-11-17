В Канаде от кибератаки пострадали сотрудники и посетители библиотек

Персональные данные сотрудников и посетителей сети библиотек в Торонто могли быть похищены в результате кибератаки.

Об атаке стало известно 28 октября, однако точный ущерб до сих пор не установлен. Следователям удалось установить, что злоумышленники похитили большое число файлов из сети Публичной библиотеки Торонто (TPL).

Предположительно, была похищена также личная информация о сотрудниках учреждения, включая имена, номера социального страхования, домашние адреса. Могли быть затронуты и персональные данные посетителей.

В настоящее время библиотека, насчитывающая 100 филиалов, продолжает работу, однако цифровые услуги, включая веб-сайт, цифровые коллекции и другие цифровые услуги недоступны.

Ранее от рук киберпреступников пострадала канадская больничная сеть. А в Британской Колумбии преступники смогли похитить персональные данные в результате атаки на серверы здравоохранения провинции.

Генеральный директор Ассоциации Майкл Макмиллиан сообщил, что украденная информация может включать номера социального страхования, домашние адреса, данные паспорта и водительских прав, а также другую личную информацию. Предположительно, были украдены 240 тыс. адресов только электронной почты.

«Я искренне сожалею, что это событие произошло, и хочу заверить всех, что мы работаем с экспертами по кибербезопасности и конфиденциальности для устранения инцидента», — заявил Макмиллиан, реагируя на инцидент. По его словам, медицинские данные не были скомпрометированы, это не была атака программ-вымогателей.

Гендиректор Ассоциации пообещал, что со всеми, кто мог потерять личные данные, свяжутся в течение ближайших нескольких дней.