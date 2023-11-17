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Экономика Недвижимость Почти 100 единиц жилья появятся на территории Большой семинарии Римуски

Почти 100 единиц жилья появятся на территории Большой семинарии Римуски

Olga Ouspenski Ноя 17, 2023 Недвижимость, Недвижимость с Ольгой Успенской, Новости Оставить комментарий 24 Просмотров

Еще один жилой проект строится в Римуски, где жилищный кризис продолжается уже много месяцев. На этот раз речь идет о 95 доступных едеиницах студенческого жилья в самом центре города, в месте, которое почти не использовалось в течение многих лет. 

 

Этот проект сочетает в себе уплотнение и доступное жилье в дополнение к исчезновению в основном пустой парковки. Здание площадью почти 6000 квадратных метров будет построено к востоку от большой семинарии. В новом здании будет 95 доступных квартир на четырех этажах с подземной парковкой. Однако это предварительные и приблизительные прогнозы, мы можем прочитать в рабочем документе разработчика проекта, Atena Group.

Прошлой зимой Atena Group направила предложение о покупке здания в Семинарию. В конечном итоге будет создан жилищный кооператив, который станет владельцем помещений. Сумма не разглашается, но известно, что часть вырученных от продажи средств пойдет на частичную реконструкцию собора и перестройки его.

Большая семинария со своей стороны сохранит свое нынешнее предназначение, и ее исторический характер будет уважаться и охраняться. Зеленая зона с высокими деревьями, расположенная между улицей и зданием, останется нетронутой.

Однако для этого городу необходимо будет внести поправки в свои градостроительные правила, чтобы разрешить использование данных помещений. Мэрия еще не получила официального запроса на этот счет. Однако, если мы полагаемся на реакцию муниципального советника Сен-Робера Джоселин Пеллетье, можно предположить, что это предложение получит более чем пристальное внимание со стороны муниципальных властей.

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