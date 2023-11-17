Новым послом Канады в России стала специалист по Китаю и Индокитаю

Сару Тейлор назначили новым послом Канады в России власти страны, заявила канадский министр иностранных дел Мелани Жоли

Сару Тейлор назначили новым послом Канады в России власти страны, заявила канадский министр иностранных дел Мелани Жоли, 15 ноября сообщает пресс-служба ведомства.

«Министр иностранных дел Мелани Жоли сегодня объявила о назначении Сары Тейлор послом Канады в Российской Федерации», — гласит официальное сообщение.

Ранее Тейлор работала первым помощником канадского посла в Пекине (2011–2015 годы), а затем послом Канады в Таиланде, Лаосе и Камбодже (2020–2023 годы).

Отметим, ранее посольство Канады в России возглавляла Элисон Леклер. В апреле ей указывали на неизбежные последствия злоупотребления дипстатусом. Леклер вызывали в МИД РФ в связи с публичными комментариями в отношении приговора политику Владимиру Кара-Мурзе. Сегодня она сложила свои полномочия.