Район Ville Saint-Laurent – один из городских районов Монреля

Рассказываем о Ville Saint-Laurent, районе, где живут представители средних слоёв, район спокойный и привлекательный.

Ville Saint-Laurent, часто просто называемый Saint-Laurent, является одним из районов Монреаля.

Ключевые моменты, связанные с районом, следующие:

История и статус: Ville Saint-Laurent имеет богатую историю. Поселение было основано в 1720 году, затем оно постоянно развивалось, превратившись в город. Самостоятельным городом Saint-Laurent был до 2002 года, когда он стал частью Монреаля в результате муниципальной реорганизации.

Географическое расположение: Расположенный на северо-западе острова Монреаль, Saint-Laurent является одним из крупнейших районов города. Он граничит с районом Ahuntsic-Cartierville на востоке, с районом Dorval на западе, с Ville Mont-Royal на юге.

Демография и культура: По данным 2022 года, в районе проживает около ста тысяч человек. Ville Saint-Laurent отличается культурным и этническим разнообразием. Здесь проживает значительное количество иммигрантов, что делает его многоязычным и мультикультурным сообществом. Тем не менее, характерная застройка района, это семейные дома, дуплексы, триплексы. Многоэтажных и многоквартирных домов относительно мало.

Экономика и занятость: Ville Saint-Laurent является важным промышленным и коммерческим центром Монреаля. Здесь расположены многие крупные компании, особенно в сферах аэрокосмической промышленности, технологий и фармацевтики.

Образование: В районе находятся несколько учебных заведений, включая кампус Университета Монреаля, СEGEP Vanier CEGEP Saint-Laurent.

Транспорт: Saint-Laurent обладает хорошо развитой транспортной инфраструктурой с доступом к метро Монреаля, автобусам и крупным автомагистралям. Что касается метро, Ville Saint-Laurent обслуживается двумя станциями на оранжевой линии метро Монреаля. Это станция Du Collège, она расположена почти рядом с CEGEP Saint-Laurent и CEGEP Vanier. Выход на улицу Décarie, одна из популярных торговых улиц района. И станци Côte-Vertu: Это конечная станция оранжевой линии, расположенная на западной окраине района. Она обслуживает западную часть Saint-Laurent и является важным транспортным узлом. Эти станции обеспечивают удобный доступ к общественному транспорту для жителей и посетителей района, связывая Saint-Laurent с другими частями Монреаля.

Зеленые зоны и развлечения: Район известен своими парками и зелеными зонами, включая лесную зону Bois Marcel-Laurin. На территории района есть стадионы и концертные площадки, где проводятся культурные и спортивные мероприятия.

Ville Saint-Laurent – это живой и разнообразный район, который играет важную роль в социальной, экономической и культурной жизни Монреаля. Цены на дома здесь не такие высокие, как в центре, но и далеко не самые низкие.