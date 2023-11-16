На территории почти всей Бразилии царит страшная жара

Никогда не виданные температуры в Бразилии. Необычная жара, самая высокая температура за всю историю наблюдений за погодой.

Хотя новость, казалось бы, не имеет прямого отношения к Канаде, к Квебеку и к Монреалю, тем не менее, климатические изменения и связанные с ними аномалии затрагивают всех нас.

Жара, которая буквально измучила большую часть территории Бразилии уже несколько дней, продолжается. Душные температуры в городах, таких как Рио-де-Жанейро или города Бразилия (столица страны), например, достигли 45 градусов (ощущение достигает рекордных 59°C). Экстремальная жара обрушилась на юго-восток, на запад и на большую часть севера страны.

Национальный институт метеорологии (Inmet) Бразилии объявил на территории страны чрезвычайное положение из-за экстремальной жары. По земле и песку трудно ходить даже в обуви, так как земля буквально обжигает. В сети появилось много видео, где люди показывают, как на почве можно легко готовить яичницу.

Согласно данным системы Alerta Río температуры превысили рекордные максимальные показатели прошлого февраля. Средняя температура ха последнюю неделю поднялась до 39 °C. Экстремальная жара также ударила по городу Сан-Паулу, где термометра поднялась 38 °C во вторник днем.

Влажность воздуха из-за высочайших температур, опустилась до минимально низкой оценки в 21%, согласно заявлению Муниципального центра управления чрезвычайными ситуациями по климату (CGE).

Улицы вымерли, уличные продавцы не выходят на работу, в автобусах отказали системы кондиционирования воздуха. Жара также привела к новому историческому рекорду по потреблению электроэнергии в стране, превысив 101.400 мегаватт в среду 15 ноября, после того, как в понедельник, 13 ноября, был зарегистрирован максимум с начала мониторинга со стороны Национального оператора электрической системы.

Даже бразильцы, привыкшие, казалось бы, к высоким температурам, поражены. И ведь лето ещё не началось, в Бразилии – разгар весны. Что дальше? Ясно, что атлантические течения, идущие на север, принесут тёплые воды и в Северную Америку. Так что, готовимся…