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Общество Животные Эпопея с оленями продолжается. Мэра Лонгёя угрожают убить
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Мэр Лонгёя получила защиту от полиции в связи с серьёзными угрозами.

Эпопея с оленями продолжается. Мэра Лонгёя угрожают убить

Megan Jorgensen Ноя 17, 2023 Животные, Меган Хорхенсен, Новости, Новости провинции Квебек, Общество, Политика Оставить комментарий 79 Просмотров

Правительство решило забить ещё несколько сот оленей, а общественность требует спасти оленей

Положение с оленями Лонёя всё напряжённее. Мэру городу угрожают убийством. Правительство решило забить ещё полтысячи оленей.

Вот уже несколько лет продолжается эпопея с оленями, которые поселились в большом природном парке города Лонгёй (конечная станция метро жёлтой ветки). Сейчас в парке проживает около 120 оленей, тогда как оптимальное их количество на такой территории – 15-20. Олени наносят большой ущерб экологии, но что с ними делать, так и не решено, хотя власти дали разрешение на их отстрел, а суд подтвердил право мэрии на такое распоряжение. Но манифестации протеста продолжаются. Более того, мэру Лонгёя Катрин Фурнье (Catherine Fournier) угрожают, за ней открыто следят, следуя повсюду, доходит до сообщений с угрозами убить её, причём угрозы выглядят весьма серьёзно. Поэтому служба безопасности Квебека приняла решение 16 ноября взять мэра и её семью под охрану.

Общественность, между тем, продолжает протестовать против уничтожения оленей, хотя реального выхода никто предложить не может – перевезти оленей в другие места нельзя, так как и другие парки и леса Квебека заполнены стадами оленей.

Более того, правительство Квебека постановило отстрелять ещё до пятиста оленей в двух национальных парках неподалёку от Монреаля – в парке Mont-Saint-Bruno (эту гору видно из Монреаля, если подняться на верхние этажи центральных зданий или на гору Мон-Руаяль, и в парке Îles-de-Boucherville, что находится в нескольких минутах езды от города вниз по течению реки.

Государственное Общество заведений лесных пространств Квебека (Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) пояснило, что имеет место перенаселение – поголовье оленей в этих парках достигло такого уровня, что в парках не осталось молодой поросли, а, как следствие, исчезают практически все виды млекопитающих из-за нарушения пищевой цепочки. Сами олени заболевают и умирают от болезней, заражая друг друга из-за плотности поголовья. Сейчас в этих парках 25-40 оленей на квадратный километр, что в несколько раз выше приемлемого уровня. В парке Mont-Saint-Bruno проживает не менее 335 оленей (их число выросло за два года в два раза). А в парке Îles-de-Boucherville живёт 436 оленей, их число выросло на треть.

Министерство Окружающей среды дало разрешение на отстрел животных. Дата начала отстрела не названа во избежание демонстраций протеста и других эксцессов.

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