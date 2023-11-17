Правительство решило забить ещё несколько сот оленей, а общественность требует спасти оленей

Положение с оленями Лонёя всё напряжённее. Мэру городу угрожают убийством. Правительство решило забить ещё полтысячи оленей.

Вот уже несколько лет продолжается эпопея с оленями, которые поселились в большом природном парке города Лонгёй (конечная станция метро жёлтой ветки). Сейчас в парке проживает около 120 оленей, тогда как оптимальное их количество на такой территории – 15-20. Олени наносят большой ущерб экологии, но что с ними делать, так и не решено, хотя власти дали разрешение на их отстрел, а суд подтвердил право мэрии на такое распоряжение. Но манифестации протеста продолжаются. Более того, мэру Лонгёя Катрин Фурнье (Catherine Fournier) угрожают, за ней открыто следят, следуя повсюду, доходит до сообщений с угрозами убить её, причём угрозы выглядят весьма серьёзно. Поэтому служба безопасности Квебека приняла решение 16 ноября взять мэра и её семью под охрану.

Общественность, между тем, продолжает протестовать против уничтожения оленей, хотя реального выхода никто предложить не может – перевезти оленей в другие места нельзя, так как и другие парки и леса Квебека заполнены стадами оленей.

Более того, правительство Квебека постановило отстрелять ещё до пятиста оленей в двух национальных парках неподалёку от Монреаля – в парке Mont-Saint-Bruno (эту гору видно из Монреаля, если подняться на верхние этажи центральных зданий или на гору Мон-Руаяль, и в парке Îles-de-Boucherville, что находится в нескольких минутах езды от города вниз по течению реки.

Государственное Общество заведений лесных пространств Квебека (Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) пояснило, что имеет место перенаселение – поголовье оленей в этих парках достигло такого уровня, что в парках не осталось молодой поросли, а, как следствие, исчезают практически все виды млекопитающих из-за нарушения пищевой цепочки. Сами олени заболевают и умирают от болезней, заражая друг друга из-за плотности поголовья. Сейчас в этих парках 25-40 оленей на квадратный километр, что в несколько раз выше приемлемого уровня. В парке Mont-Saint-Bruno проживает не менее 335 оленей (их число выросло за два года в два раза). А в парке Îles-de-Boucherville живёт 436 оленей, их число выросло на треть.

Министерство Окружающей среды дало разрешение на отстрел животных. Дата начала отстрела не названа во избежание демонстраций протеста и других эксцессов.