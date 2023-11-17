О чём писала газета La Presse в октябре 1980 года. Мир застыл на месте

Сравним главные новости октября 1980 года и сегодняшние

Как видим, ничего в мире не меняется, разве что, методы решения проблем становятся всё изощрённее.

О чём же писала газета La Presse, одна из старейших газет Квебека, 14 октября 1980 года. Почитайте и подумайте, что же изменилось (разумеется, мы выбрали далеко не все новости, иначе пришлось бы посвятить анализу газетного номера страниц двадцать, но мы старались сохранять объективность и выделить важнейшее).

Начнём, пожалуй, с международной панорамы, так сказать:

Президент Джимми Картер решительно выступает против создания независимого палестинского государства. В речи, произнесённой в Нью-Йорке, президент заявил, что не может быть и речи о признании такого государства и Организации освобождения Палестины.

Премьер-министр Израиля Менахим Бегин заявил, что антисемитизм, этот «дикий зверь», усиливается во всём мире. Но Израиль сделает всё возможное для обеспечения безопасности своих граждан и евреев во всём мире. «Мы защитим свою честь», сказал премьер.

Часы заводят в Москве, но они показывают польское время? Отношения Москвы с Варшавой всё напряжённее. Будет ли Москва вводить войска в польские города? Положение в Польше никак не становится приятней для Москвы. Трудящиеся, отчаившиеся добиться улучшение положения уговариванием властей, усиливают меры давления. Единство рабочего класса невероятно крепко. Трудящиеся Польши ведут борьбу против угнетения, которому они подвергаются вот уже десятки лет. Правительство Польши всё больше склоняется к позиции поддержки трудящихся и соглашается с их требованиями.

Ультра-правый терроризм во Франции усиливается. Кроме покушения в синагоге на улице Коперника, когда погибли четыре прихожанина и десять были ранены, за этот год в Париже зафиксировано от 100 до 150 актов вандализма и агрессии, направленных против еврейских учреждений, организаций и отдельных лиц. Преступных нападений сегодня (1980 год) гораздо больше, чем 10 лет назад.

С начала года не менее семи тысяч сальвадорцев погибли в результате политических волнений, ещё не менее трёх тысяч пропали без вести.

Китай не собирается ничего покупать в западных странех просто «за красивые глаза». Мы должны предложить Китаю выгодные для него и для нас условия, только так мы сможем обеспечить развитие торговых связей с Китаем.

Город Эль-Аснам (Алжир) стёрт с лица Земли. В результате землетрясения целые деревни провалились под землю. Погибли не менее двадцати тысяч человек, и это «оптимистическая оценка» ситуации.

Аргентинец Adolfo Perez Esquivel стал лауреатом Нобелевской премии мира. Лауреат отказался придавать политическое значение своей премии.

Новости из Квебека:

С начала рабочего конфликта, из-за которого остановился общественный транспорт на Южном берегу Монреаля, все пять мостов, связывающих Монреаль с Южным берегом, буквально забиты личными автомашинами. Пробки чудовищны с утра до вечера. Доколе жителям мучаться в поездках на работу и домой?

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Ограбление банка в в городке Frelighsburg, в Монтережи. В чём разница между ограблениями в большом городе и в маленьком? Всё просто — в сельской местности все друг друга знают, у всех родственные связи друг с другом, все вместе отмечают праздники и ходят на рыбалку. Поэтому грабителя опознали, несмотря на маску, и повязали ещё до конца дня. Деньги вернулись в банк.

Что могут сделать провинции Канады в противостоянии с Оттавой? Сегодня в Торонто состоится совещание премьер-министров канадских провинций. Руководители провинций обсудят меры, которые они предпримут, если федеральное правительство не остановится в своих попытках оказывать давление на все провинции.

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