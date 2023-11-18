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Новости 25-летний юбилей монреальской компании Timan & Associates

25-летний юбилей монреальской компании Timan & Associates

Denis Dankoff Ноя 17, 2023 Новости, Новости провинции Квебек, Финансы Оставить комментарий 49 Просмотров

    Четверть века успешной деятельности компании Timan & Associates с безупречной репутацией                                                            

 

 

УВАЖАЕМЫ КОЛЛЕГИ И ПАРТНЁРЫ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

 

С большим уважением и радостью, от имени Canadian Media Group,

поздравляем коллектив компании Timan & Associates с замечательным, важным и значимым юбилеем – 25 годами

успешной и плодотворной

профессиональной деятельности в сфере финансового учёта.

За эти годы Timan & Associates зарекомендовала себя как компания, построенная на фундаменте доверия, честности и неуклонной приверженности

интересам клиентов и партнеров.

Команда профессионалов компании всегда демонстрировала усердие и мастерство в точной оценке индивидуальных потребностей каждого клиента,

помогая им достигать их целей.

Способность коллектива компании Timan & Associates под руководством незаменимого основателя и лидера Ильи Тимана предлагать эффективные

решения, решать сложные задачи и находить пути улучшения финансового положения клиентов компании

вызывает восхищение и служит примером для всей отрасли.

Мы убеждены, что предстоящие годы принесут юбиляру новые успехи и достижения.

Эти качества выделяют и делают компанию Timan & Associates незаменимым партнёром в мире финансов.

Желаем всей команде компании дальнейших успехов, процветания, крепкого здоровья и неиссякаемого позитива.

 

С уважением и наилучшими пожеланиями,

Андрей Давыдушкин и

команда  Canadian Media Group

 

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