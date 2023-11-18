25-летний юбилей монреальской компании Timan & Associates

УВАЖАЕМЫ КОЛЛЕГИ И ПАРТНЁРЫ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
С большим уважением и радостью, от имени Canadian Media Group,
поздравляем коллектив компании Timan & Associates с замечательным, важным и значимым юбилеем – 25 годами
успешной и плодотворной
профессиональной деятельности в сфере финансового учёта.
За эти годы Timan & Associates зарекомендовала себя как компания, построенная на фундаменте доверия, честности и неуклонной приверженности
интересам клиентов и партнеров.
Команда профессионалов компании всегда демонстрировала усердие и мастерство в точной оценке индивидуальных потребностей каждого клиента,
помогая им достигать их целей.
Способность коллектива компании Timan & Associates под руководством незаменимого основателя и лидера Ильи Тимана предлагать эффективные
решения, решать сложные задачи и находить пути улучшения финансового положения клиентов компании
вызывает восхищение и служит примером для всей отрасли.
Мы убеждены, что предстоящие годы принесут юбиляру новые успехи и достижения.
Эти качества выделяют и делают компанию Timan & Associates незаменимым партнёром в мире финансов.
Желаем всей команде компании дальнейших успехов, процветания, крепкого здоровья и неиссякаемого позитива.
С уважением и наилучшими пожеланиями,
Андрей Давыдушкин и
команда Canadian Media Group