Главный конкурет Tesla: Cadillac показал электрический кроссовер Optiq

Компания Cadillac рада представить миру свою новую электрическую модель — кроссовер Optiq. Официальная премьера этого невероятного автомобиля состоится сегодня, 17 ноября, в рамках автосалона в Гуанчжоу.

Этот среднеразмерный электрический кроссовер имеет схожие размеры с Tesla Model Y, которая на данный момент является самой продаваемой моделью Tesla и самым популярным электромобилем в мире. Производство Optiq запланировано на совместном предприятии в Китае, созданном в партнерстве с местным концерном SAIC. Новинка будет отличаться от предыдущей модели Lyriq тем, что будет оснащена батареей, состоящей из элементов питания, произведенных китайским производителем CATL, вместо аккумуляторов LG.

Согласно текущей информации, будут доступны три различные версии силовой установки. Две из них, имеющие мощность 204 и 245 лошадиных сил, будут обладать только задним приводом. Кроме того, планируется выпуск полноприводной версии, оснащенной двумя моторами, общей мощностью 287 лошадиных сил. Каждая из этих версий предлагает свои особенности и достоинства, чтобы удовлетворить потребности различных автолюбителей.

Кроссовер Optiq получит уникальный и элегантный дизайн, сливающий в себе грацию и энергичность. Он впечатлит своим пространством и комфортом, способными удовлетворить потребности даже самых требовательных покупателей. Отмечается, что благодаря передовым технологиям и инновационным решениям, этот электрический автомобиль станет не только прекрасным спутником в повседневной жизни, но и воплощением самого современного и экологически чистого транспорта.