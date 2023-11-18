KartinaTV рекомендует к просмотру

Лучшие видеотеки в подписке KartinaTV предлагают огромное количество качественных фильмов, сериалов, развлекательных шоу и поистине увлекательных проектов!

В ближайшее время мы рекомендуем обратить внимание на следующие премьеры:

Видеотека Premier – Фильм «У людей так бывает». Премьера!

Видеотека Premier представляет романтический альманах под названием «У людей так бывает» со звездами российского кино. Зрителей ожидают увлекательные истории о знакомствах и расставаниях, верности и изменах, рождении и смерти – именно в центре всех этих хитросплетений будет рождаться любовь. По закону жанра судьбы главных героев будут неожиданным образом пересекаться и влиять друг на друга. Иногда даже небольшая мелочь может кардинально изменить ход событий и привести к совершенно непредсказуемым результатам.

Видеотека START – Сериал «Секс. До и после». Премьера!

Ещё один альманах, но уже на другую тему, предлагает посмотреть видеотека START. Сериал «Секс. До и после» показывает 14 острых историй с разными героями, но общей темой и местом действия. Модный комик и одноногая красавица, мясоед и вегетарианка, парень и его лучшая подруга — все они встречаются в баре «Лед», и кажется, что секс между ними категорически невозможен. Но именно этим и заканчивается их вечер. Как именно мужчины и женщины оказываются в одной постели и почему их отношения меняются сразу после?

Видеотека more.tv – Сериал «Короче, план такой». Финал!

Видеотека more.tv предлагает посмотреть финал комедии «Короче, план такой» от режиссера «Стаи» и продюсера Вадима Галыгина. Напомним, сериал рассказывает о четвёрке авантюристов, которые всё время общались лишь онлайн. Вместе они удачно взламывали электронные кошельки богатых людей, а затем внезапно привлекли внимание закона. Когда судьба их наконец сводит вместе в реальной жизни, им необходимо сделать выбор: отправиться в тюрьму или начать работать на благо государства. Выбрав второй вариант, хакеры начинают работать над обеспечением безопасности людей со всего мира. Казалось бы, всё обошлось, но оказывается, что в команде появился крот.

Видеотека Premier – Мультсериал «Дракоша Тоша»

Этот невероятно добрый и красочный мультсериал порадует юных зрителей весёлыми песнями, шутками и увлекательными историями. У маленьких панд Няши и Яши появляется новый друг. Им становится дракончик Тоша – игрушка, оживающая, когда взрослые не видят. Благодаря баночке с магическими мыльными пузырями трое героев могу отправиться в любое место: от загадочного «подкроватья» до самой Луны. Вдобавок, герои рассказывают зрителям о том, как совладать с ночными страхами, кто такие солнечные зайчики и т.д.

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Если вы желаете смотреть Kartina Canada на телевизоре, выберите для себя телевизионную приставку. Она очень просто подключается к интернету и Вашему телевизору. Мы поддерживаем как устаревшие, так и новейшие типы телевизоров. Мягкое кресло, горячий чай и пульт дистанционного управления 200 каналами из России и стран СНГ – вот что необходимо для каждого семейного очага.

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