Прогноз погоды на ближайшее время – гидрометеоцентр Квебека предупреждает

Здесь у нас бураны и дожди! И в придачу ветер ураганный. Лучше сидеть дома, если нет ничего срочного.

Замечательная новость для любителей снегоходов и вообще зимнего спорта, снегов и метелей – в ближайшие дни на Квебек обрушится обильный снегопад. В отдельных районах ожидается до 30 сантиметров осадков в ближайшие два-три дня, особенно в Гаспези и Монтережи, не говоря уже о северных регионах. Монреаль же, возможно, будет пощажён, и его ждут лишь проливные ливни (дождь в отдельных монреальских начался уже с утра в пятницу, 17 ноября, но был не очень обильным и время от времени стихал.

В субботу утром зона низкого давления, безостановочно наступающая с юга, охватит всю территории провинции и вызовет обильные осадки, сопровождаемые сильными ветрами. А так как температура воздуха будет низкой, то нас ждёт первая большая метель предстоящей зимы.

Во второй половине субботы и утом в воскресенье, снег засыпет север, Гаспези, Монтережи и Восточные Кантоны. Возможно, впрочем, в отдельных местах обойдётся ливневыемыми дождями.

Выпадет ли снег в Монреале? Пока метеорологи пожимают плечами – ливень будет наверняка, а вот превратится ли дождь в снег, пока непонятно. В любом случае, ветер будет достигать ста километров в час, так что погода к прогулкам не располагает. Пока прогноз неутешительный и на понедельник, а что будет дальше, никто не знает. Жарко точно не будет.

Снежные заносы под Монреалем будут почти наверняка, видимость на дорогах будет практически нулевая, так что всем автомобилистам рекомендуется не забывать об осторожности и снижать скорость.