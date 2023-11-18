В Канаде суд отменил запрет правительством токсичного пластика

Канадский суд отменил постановление, в соответствии с которым некоторые виды пластика были классифицированы как токсичные.

При этом такое решение суда может оказать существенное влияние на планы Оттавы по запрету использования одноразовых пластиковых продуктов, включая пакеты, соломинки и вилки.

Запрет на производство и импорт «вредных» одноразовых изделий из пластика вступил в силу в прошлом декабре после того, как правительство официально внесло изменения в список токсичных веществ. Однако решением Федерального суда в Оттаве от 16 ноября это постановление было отменено по причине признания его «необоснованным и неконституционным». Такое решение суда было принято после обращения производителей пластика.

Администрация министра окружающей среды Стивена Гильбо сообщила, что в настоящее время рассматривает вопрос о возможности подачи апелляции. «Мы твердо убеждены в необходимости принятия мер для преодоления кризиса и предотвращения попадания миллионов пластиковых мешков на наши пляжи, в водоемы и другие природные места», — заявила пресс-секретарь Кейтлин Пауэр.

Адвокат из организации Ecojustice, Линдси Бек, отметила, что решение суда бросило вызов запрету на одноразовый пластик, но тем не менее не отменило его напрямую.