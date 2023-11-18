Под Монрелаем застрелен известный гангстер

Убийство “крёстного отца” под Монреалем. Начало очередной войны между бандами?

В пятницу, 17 ноября, под Монреалем, в городе Ст-Жан-сюр-Ришельё, неизвестный застрелил одного из самых известных гангстеров Квебека.

В пятницу, 17 ноября, в Квебеке совершено очередное успешное покушение на одного из главарей мафиозных структур Квебека. На сей раз был застрелен один из лидеров гангстерских банд Грегори Вулли Gregory Wooley. Как утверждают, покойник был одной из самых влиятельных фигур в мире организованной преступности Квебека, и его «безвременная кончина» вызовет неизбежные перетряски в бандитской иерархии.

Вулли, которому был 51 год, был застрелен у входа в городскую больницу города Ст-Жан-сюр-Ришельё, практически, пригорода Монреаля (на Южном берегу), куда гангстер (и, видимо, примерный семьянин) прибыл со своей супругой и дочкой — малышкой, родившейся всего лишь четыре дня назад. В тот момент, когда счастливый отец семейства выходил из своего роскошного Lamboraghini, перед дверцей автомобиля появился стрелок, который незамедлительно открыл огонь из пистолета, причём стрелял так метко, что в гангстера попали все шесть выпущенных пуль. Смертельными оказались, по меньшей мере, две — попавшие в грудь и в живот.

Покушение было совершено на автостоянке напротив больницы, в разгар бела дня. На стоянке было много машин и много народу, что не помешало убийце выполнить свою работу. Скорее всего, тот поджидал Вулли у входа, зная, что тот привезёт младенца на врачебный осмотр.

По заявлениям представителей полиции, погибший гангстер был одним из самых высокопоставленных главарей преступного мира, и его гибель многое изменит в верхушке организованной преступности.

К вечеру пятницы, 17 ноября, стало известно, что в октябре и ноябре роскошный личный дом Грегори Вулли был обстрелен из огнестрельного оружия (но это было лишь предупреждением, так как в обитателей дома не целились), а затем дом был однажды ночью подожжён. Хотя пожар удалось быстро потушить, указаний на то, что на гангстера началась охота, было достаточно, как видим.

Считается, что Вулли был в очень хороших личных и «профессиональных» отношениях с итальянской мафией и что он лично застрелил несколько конкурентов и «заказал» ещё нескольких. Он основал несколько банд, стоял у истоков «новой стратегии» бандитов, был одним из редких африканцев, допущенных до верхушки мафии. Его хорошо знали не только в уголовном мире — он неоднократно арестовывался, его судили, но приговаривали к небольшим срокам.

Но сколько верёвочке не виться, конец один.

Во второй половине дня никто не был задержан за убийство, но на Севастопольской улице (rue de Sebastopol), в монреальском квартале Pointe-Saint-Charles была подожжена и полностью сгорела автомашина Range Rover – точно такая же, которая была использована убийцей и на которой тот скрылся.