Новейшая компьютерная программа позволила агентству отобразить многие районы Лондона, которые наиболее уязвимы перед угрозой наводнения. По оценкам специалистов, эти районы уже через 10 лет могут подвергнуться регулярным наводнениям и, в конечном итоге, погружены под воду навсегда.
Но подумайте о том, что это может произойти уже до 2030 года! И об этом предупреждают американцы, которые ничего против англичан не имеют. А значит, не запускают фейковые предположения с какой-то целью.
Эти неутешительные новости затрагивают не только Англию; в рискованной зоне могут оказаться и другие страны. По данным NASA, это может затронуть почти половину мирового населения, проживающего в пределах 100 километров от побережья. ООН уже ввела термин «климатические беженцы», и самые пессимистичные прогнозы говорят о появлении около 1 миллиарда таких беженцев.
Специалисты предупреждают, что арктические льды на сегодняшний день тают с поразительной скоростью, и уже сократились до рекордных 2 миллионов квадратных километров. Это может привести к подъему уровня воды на полуметр или даже метр.
Так что англичане, возглавляемые новым королем Карлом III, возможно, должны подумать о совственно будущем именно в представленном контексте.