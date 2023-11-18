NASA проинформировало, что Лондон может уйти под воду через 10 лет

Недавно NASA представило карту, на которой отмечены территории по всему миру, подверженные риску затопления в ближайшие десятилетия.

Новейшая компьютерная программа позволила агентству отобразить многие районы Лондона, которые наиболее уязвимы перед угрозой наводнения. По оценкам специалистов, эти районы уже через 10 лет могут подвергнуться регулярным наводнениям и, в конечном итоге, погружены под воду навсегда.

Но подумайте о том, что это может произойти уже до 2030 года! И об этом предупреждают американцы, которые ничего против англичан не имеют. А значит, не запускают фейковые предположения с какой-то целью.

Эти неутешительные новости затрагивают не только Англию; в рискованной зоне могут оказаться и другие страны. По данным NASA, это может затронуть почти половину мирового населения, проживающего в пределах 100 километров от побережья. ООН уже ввела термин «климатические беженцы», и самые пессимистичные прогнозы говорят о появлении около 1 миллиарда таких беженцев.

Специалисты предупреждают, что арктические льды на сегодняшний день тают с поразительной скоростью, и уже сократились до рекордных 2 миллионов квадратных километров. Это может привести к подъему уровня воды на полуметр или даже метр.

Так что англичане, возглавляемые новым королем Карлом III, возможно, должны подумать о совственно будущем именно в представленном контексте.