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Новости В сенате США проголосовали за «Закон об обороне Армении 2023 года»

В сенате США проголосовали за «Закон об обороне Армении 2023 года»

Виктория Христова Ноя 18, 2023 Новости, Новости Америки Оставить комментарий 39 Просмотров

Верхняя палата парламента США приняла решение о «Законе об обороне Армении 2023 года», который устанавливает запрет на предоставление военной помощи Азербайджану и разрешает поставки вооружений в Армению из-за границы. Этот документ вызвал значительные изменения в геополитической ситуации в регионе.

 

Позиция Соединенных Штатов вопросе о нагорно-карабахском конфликте привела к тому, что представителям МИД Азербайджана отказали в визите в США для мирных переговоров с Ереваном при посредничестве американской стороны. Это решение вызвало серьезные обсуждения в Баку, и было заявлено, что Америка может потерять роль посредника в дипломатических усилиях по урегулированию конфликта.

Принятие данного закона также подтверждает, что премьер-министр Армении Никол Пашинян определил новых партнеров по вопросам безопасности, отказавшись от участия в запланированном саммите Организации Договора о Коллективной Безопасности, который должен был состояться 23 ноября.

Необходимо также отметить, что в период с 11 по 20 сентября текущего года на территории Армении прошли американо-армянские военные учения, в то время, когда в Азербайджане проводилась антитеррористическая операция в Нагорном Карабахе 19-20 сентября. В этой ситуации Ереван занял нейтральную позицию, передавая ответственность за происходящее в Арцахе своим партнерам из ОДКБ.

 

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