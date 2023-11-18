Краткосрочная аренда теряет свою привлекательность для инвесторов

Более высокие процентные ставки и ужесточение правил заставляют некоторых канадцев сомневаться в возможности инвестировать в недвижимость, сдаваемую в краткосрочную аренду.

Дина Стил уверяет, что никогда не видела столько кондоминиумов и домов для отпуска, выставленных на продажу в Келоуне, Британская Колумбия, как сейчас. Основатель Keys to Kelowna Properties, агентства по аренде роскошных апартаментов для отпуска, отмечает, что городской рынок недвижимости на берегу озера в настоящее время « насыщен » объектами недвижимости, зонированными для краткосрочной аренды.

Некоторые продавцы – это люди, которые приобрели недвижимость не так давно и уже пытаются уйти с этого рынка. « Все эти новички наводнили рынок — они поздно вышли на этот рынок», – говорит г-жа Стил. « Они думали, что заработают большие деньги, потому что увидели, что произошло во время золотой лихорадки. И теперь они думают : “о, большая ошибка”». « Золотая лихорадка”, о которой говорит г-жа Стил, – это увлечение инвесторов краткосрочной арендой, которое Келоуна и многие другие канадские города испытали в начале пандемии COVID-19. Появление телеработы и сокращение числа международных поездок вызвали всплеск интереса канадцев к внутренним направлениям. Какое-то время люди, предлагающие коттеджи и квартиры в аренду на Airbnb, Vrbo и других онлайн-площадках, зарабатывали больше денег, чем в прошлом.

Но по мере того, как все больше людей пытались извлечь выгоду из этой ситуации, чаша весов изменилась. Этим летом, по словам г-жи Стил, количество объявлений, подобных Airbnb, в городе превысило спрос. По мере увеличения переизбытка краткосрочной аренды средняя заполняемость за ночь снизилась, как и сумма дохода, которую смогли получить инвесторы. « Наша заполняемость резко упала просто из-за количества новых регистраций», – говорит г-жа Стил.

« Итак, теперь те, кто не являются опытными инвесторами или не хотят субсидировать свою собственность, стремятся продать». Airbnb, Vrbo и другие подобные платформы онлайн-аренды уже давно предоставляют заманчивые возможности для канадцев, у которых достаточно денег для внесения первоначального взноса и которые готовы стать владельцами или « хозяевами » в краткосрочной перспективе. По данным Статистического управления Канады, только в период с 2015 по 2018 год объем доходов, полученных владельцами частного жилья, сдаваемого в краткосрочную аренду в стране, достиг 2,2 миллиарда долларов, увеличившись в десять раз всего за три года.

Но в 2023 году краткосрочная аренда как инвестиционная стратегия несколько утратила свой блеск. Частично это связано с тем, что различные уровни правительства вводят все больше и больше ограничений, направленных на пресечение этой практики, таких как запрет на краткосрочную аренду, когда владелец не проживает в собственности.