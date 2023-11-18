Краткая история Канады на одну страницу

Для интересующихся: Очень краткая история Канады, в которой излагаются лишь самые важные вехи, самые важные исторические факты.

Канада открыта в 1534 году французским мореплавателем Жаком Картье (Jacques Cartier), который первым исследовал страну в ходе трёх экспедиций.

В 1608 году в Канаде основан первый город – Québec , ставший столицей французской территории, которая чуть позже получила статус колонии.

После ряда конфликтов и войн, в 1760, Новая Франция, которую часто называли Квебеком (по ассоциации со столицей французской колонии) или Канадой (от слова «Большая деревня» на языке индейцев гуронов) стала британской колонией.

В 1791 году Канада была разделена на две части – Нижнюю Канаду, занимавшую примерно ту же территорию, что и бывшая Новая Франция, и Верхнюю Канаду, — то есть земли, колонизация которых только-только начиналась (сегодня это территория Онтарио).

В 1868 году создаётся канадская федерация, в которую первоначально вошли четыре английских колонии. Сегодня страна делится на десять провинций и три территории (последняя провинция – Ньюфаундленд – принята в состав федерации в 1948 году). Новая страна признает королеву Великобритании, как своего верховного правителя.

Канада принимает участие в ряде войн, всегда на стороне Великобритании. В ходе Второй мировой войны, канадские части (квебекский полк) первыми, 19 августа 1942 года, высаживаются во Франции, оккупированной гитлеровцами.

Страна является полновесной федерацией. Только ряд вопросов – оборона, денежная политика и печатание денег, почта, основная международная политика, пограничные вопросы, защита прав человека относятся к федеральному подчинению. Всё остальное зависит от провинций. Например, в Квебеке официальный язык французский, в Нью-Брунсвике – английский и французский, в остальных провинциях – английский. В каждой провинции свои правила дорожного движения, свои законы – от здравоохранения до уголовного кодекса, нормы “Госта” и многое другое.

Страна развивается стабильно, хотя, конечно, её захватывают международные кризисы. Канада считается одной из самых мирных и уважаемых стран. Уровень жизни достаточно высок, хотя считается ниже уровня жизни в США. Но социального неравенства гораздо меньше, богатых и бедных практически нет, социальный мир в обществе практически достигнут.

Основной принцип страны – свобода слова. Это не просто декларация прав человека. Это основа экономики, политики, жизни. Без свободной, ничем не ограниченной критики власти, та обязательно пойдет по неверному пути, так как ей никто не указывает на её ошибки и не заставляет искать ответы на жестко поставленные вопросы.

Если человек не согласен с нынешней властью, то его обязанность, а не просто право, выступать против власти. То есть, нарушает закон не тот, кто выходит на митинг против правительства, а тот кто не выходит на митинг, если он противник власти.

Нет никакого сомнения в том, что этот принцип и обеспечивает стабильное развитие страны и общества.

Сегодня у власти в стране стоит Либеральная партия Канады, а её лидер – Джастин Трюдо – является премьер-министром страны.. Официально главой государства является Генерал-губернатор, назначаемый Королевой Канады (она же по совместительству и королева Великобритании, но во всех провинциях Канады у неё есть собственная резиденция. В Квебеке королева “прописана” в квартире в Цитадели Квебека, в центре квебекской столицы). Генерал-губернатор исполняет, как правило, церемониальные обязанности, хотя в теории имеет право сместить премьер-министра в случае необходимости. Генерал-губернатор представляет на подпись Королеве указы о назачении премьер-министра, роспуске и созыве Парламента, другие документы, но на практике эти действия опять же символические.

Дополнительные материалы по теме: