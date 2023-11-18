Одной строкой: 7 актуальных новостей на сегодня

7 актуальных новостей на сегодня:
- Высокие процентные ставки и ужесточение правил заставляют канадцев сомневаться в возможности инвестировать в недвижимость, сдаваемую в краткосрочную аренду.
- Компания OpenAI, разработавшая ChatGPT, уволила гендиректора Сэма Альтмана.
- Палестинский народ заслуживает собственного государства, заявил Байден.
- WADA пригрозило «последствиями» участникам Игр дружбы в России.
- Россияне в Хельсинки провели митинг против закрытия пограничных КПП. На мероприятии присутствовали порядка 300 человек. Собравшиеся скандировали: “Откройте границу!”
- Канадский суд отменил постановление, в соответствии с которым некоторые виды пластика были классифицированы как токсичные.
- Бутылка почти столетнего шотландского виски марки Macallan продана на аукционе дома Sotheby’s в Лондоне за рекордные 2,7 млн долларов.
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