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Новости Новости одной строкой Одной строкой: 7 актуальных новостей на сегодня

Одной строкой: 7 актуальных новостей на сегодня

Denis Dankoff Ноя 18, 2023 Новости одной строкой Оставить комментарий 39 Просмотров

7 актуальных новостей на сегодня:

  1. Высокие процентные ставки и ужесточение правил заставляют канадцев сомневаться в возможности инвестировать в недвижимость, сдаваемую в краткосрочную аренду.
  2. Компания OpenAI, разработавшая ChatGPT, уволила гендиректора Сэма Альтмана.
  3. Палестинский народ заслуживает собственного государства, заявил Байден.
  4. WADA пригрозило «последствиями» участникам Игр дружбы в России.
  5. Россияне в Хельсинки провели митинг против закрытия пограничных КПП. На мероприятии присутствовали порядка 300 человек. Собравшиеся скандировали: “Откройте границу!”
  6. Канадский суд отменил постановление, в соответствии с которым некоторые виды пластика были классифицированы как токсичные.
  7. Бутылка почти столетнего шотландского виски марки Macallan продана на аукционе дома Sotheby’s в Лондоне за рекордные 2,7 млн долларов.

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