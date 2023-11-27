Полицейский участок Киркленда создает зону безопасного обмена информацией

В рамках текущих усилий по реализации проектов по предупреждению преступности, полиция Монреаля (SPVM) создала десятки зон безопасного обмена информацией. Последняя из которых расположена у входа в полицейский участок номер 1 Киркленда.

Зоны предназначены главным образом для предотвращения преступлений, связанных с торговлей наличными на онлайн-рынках, которые требуют личных встреч по сделкам между незнакомыми людьми. Кроме того, случайные места встреч могут использоваться для других обменов, требующих надзора. Ну,или потенциально конфликтных встреч, таких как опека над детьми, которая порой приводит к скандалам между родителями.

Постоянный мониторинг системы видеонаблюдения, равно как и видеозапись, ведется 24 часа в сутки, семь дней в неделю. SPVM стратегически распределила зоны, охватывающие радиус, который со временем будет сокращен до меньших секторов, поскольку она намерена предоставлять услуги жителям на каждой из своих 29 близлежащих станций. То есть на любом участке территории, который охватывает видеонаблюдение, встречающиеся по разным поводам люди, находятся в радиусе видеонаблюдения.

“Безопасная зона отвечает потребностям профилактики, и исключает потенциально проблемные ситуации. Мы рады помочь SPVM предложить эту услугу сообществу”, – сказал президент и генеральный менеджер Info-Crime Montreal Жан Туше.

По словам представителя сообщества SPVM Стефани Лепин, проект отвечает потребности, о которой часто просили жители. “Люди часто спрашивали у меня совета о том, как безопасно осуществлять обмен или провести встречу, в безопасности которой одна из сторон не уверена. У многих жителей уже была идея встретиться в полицейском участке или рядом с ним. Круглосуточное наблюдение обеспечивает им эту востребованную систему безопасности”, – сказала она.

По словам начальника участка №1 Франсуа Сове, само по себе существование зон обмена и встреч дает сообществам повышенное чувство безопасности. “Одного упоминания зоны обмена, как выбранного места встречи достаточно, чтобы урезонить многих преступников”, – добавил Сове.