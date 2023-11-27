Brink’s – транспортировка, хранение ценностей. Престижное место работы

Самая известная компания, занимающаяся перевозкой ценностей и наличных денег и их хранением. Одна из самых солидных компаний в Канаде.

Если говорить более точно, то Brink’s (сейчас чаще название пишется без апострофа – Brinks) — это американская, а не канадская компания, но Канада занимает второе место в мире по количеству торговых операций и финансовым объёмам сделок фирмы, хотя Brink’s работает в десятках стран мире. Компания была основана в 1859 году, то есть, более полутора веков назад и с тех пор стала широко известна. Она предоставляет услуги в сфере транспортировки и хранения ценностей, обеспечивает безопасность доверяемых ей средств, осуществляет транспортировку наличных денег в больших количествах (в первую очередь, в международных отношениях между банками и другими финансовыми организациями), перевозит ценности, включая золото и другие драгоценные металлы, а также управляет наличными деньгами, которые клиенты ей доверяют на длительное хранение.

Brink’s знаменит и своим специализированным транспортом. Компания самостоятельно разработала дизайн и технические детали бронированных автомобилей, которые считаются самыми надёжными в мире в этой сфере бизнеса. Компания тщательно подходит к отбору и обучению персонала для надежного обеспечения безопасности перевозимых ценностей.

Услуги компании востребованы банками, ритейлерами, ювелирными магазинами, правительственными учреждениями и другими организациями, которым требуется безопасная транспортировка денег или ценностей как на небольшие расстояния, так и на тысячи километров..

Brink’s также предлагает решения для управления наличными средствами, включая в себя сбор, обработку и доставку наличных денег. Сегодня Brink’s также оказывает услуги по управлению банкоматами, благодаря чему клиенты оптимизируют процесс обращения своих наличных средств и сокращают связанные с этим процессом риски.

Так как компания активно работает на международном уровну, то она имеет представительства во многих странах, включая Канаду. В Канаде, как и в других странах, Brink’s предоставляет аналогичный спектр услуг, адаптированный под местные потребности и требования.

Ещё раз подчеркнём, что Brink’s известна своей надежностью и высокими стандартами безопасности, что делает ее предпочтительным выбором для многих организаций по всему миру.

Информация о конкретном числе сотрудников Brink’s в Канаде недоступна, но известно, что в целом в компании Brink’s по состоянию на конец 2022 года работало 72,200 сотрудников​​. Это общее количество сотрудников компании во всем мире, и оно включает в себя сотрудников в Канаде, а также в других странах. По оценкам, в Канаде в компании около 20 тысяч сотрудников.

Штаб-квартира компании Brink’s находится в Ричмонде, штат Вирджиния, Соединенные Штаты. Что касается Канады, главный офис Brink’s в этой стране расположен в городе Миссиссога, провинция Онтарио, куда он был переведён из Монреаля в 1995 году. Тем не менее, в Монреале компания работает активно, вакансии есть всегда. Если вас интересует работа в Brink’s, то зайдите на страницу набора персонала на официальном сайте фирмы: ca.brinks.com/careers.

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