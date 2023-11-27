Монреальские организации получат почти миллиардное федеральное финансирование

Член парламента от Монт-Ройял Энтони Хаусфатер объявил, что для некоторых организаций, расположенных на Кот-Сент-Люк, Хэмпстед и Кот-де-Неж, было выделено федеральное финансирование в размере 931 793 долларов.

Член парламента от Монт-Ройял Энтони Хаусфатер объявил, что для некоторых организаций, расположенных на Кот-Сент-Люк, Хэмпстед и Кот-де-Неж, было выделено федеральное финансирование в размере 931 793 долларов.

Хаусфатер добавил, что финансирование поступает из правительственного Community Services Recovery Fund, направленного на то, чтобы помочь организациям общественного обслуживания адаптироваться и модернизироваться с целью укрепить благотворительный и некоммерческий сектор”.

“Я так рад, что так много достойных организаций в моем округе получили финансирование в рамках этой программы”, – заявил депутат. “Я знаю, что все они будут использовать средства для удовлетворения реальных потребностей жителей Монт-Роял, а также других жителей Монреаля”, – добавил член парламента.

Вот кто получил федеральное финансирование:

Alzheimer Groupe (A.G.I.) Inc. – $44,780;

Vie Autonome- Montréal – $29,120;

Centre d’Action Sida Montréal – $22,081;

Miriam Foundation – $89,600;

The Kidney Foundation of Canada – $340,271;

Yemba Canada – $20,396;

Société de la SLA du Québec – $100,800;

Centre Ligne de Vie/Lifeline Centre – $62,445;

Maison Belfield – $69,800;

Jewish Public Library – $75,000;

MADA – $77,500

В заявлении Хаусфатера говорится, что данные организации “охватывают широкий спектр основных услуг, включая здравоохранение, общественную поддержку и культурное развитие общества”.

“Организации общественного обслуживания находятся на переднем крае удовлетворения потребностей сообщества. Во время пандемии многие из этих жизненно важных организаций столкнулись с возросшим спросом на свои услуги. При этом имело место снижение доходов, сокращение благотворительных пожертвований и большая зависимость от цифровых технологий. Их введение в строй после пандемии является ключом к постоянной способности этих организаций предлагать услуги и адаптироваться к меняющимся потребностям сообществ”.