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Новости Монреальские организации получат почти миллиардное федеральное финансирование

Монреальские организации получат почти миллиардное федеральное финансирование

Виктория Христова Ноя 27, 2023 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 11 Просмотров

Член парламента от Монт-Ройял Энтони Хаусфатер объявил, что для некоторых организаций, расположенных на  Кот-Сент-Люк, Хэмпстед и Кот-де-Неж, было выделено федеральное финансирование в размере 931 793 долларов.

Член парламента от Монт-Ройял Энтони Хаусфатер объявил, что для некоторых организаций, расположенных на  Кот-Сент-Люк, Хэмпстед и Кот-де-Неж, было выделено федеральное финансирование в размере 931 793 долларов.

Хаусфатер добавил, что финансирование поступает из правительственного Community Services Recovery Fund, направленного на то, чтобы помочь организациям общественного обслуживания адаптироваться и модернизироваться с целью укрепить благотворительный и некоммерческий сектор”.

“Я так рад, что так много достойных организаций в моем округе получили финансирование в рамках этой программы”, – заявил депутат. “Я знаю, что все они будут использовать средства для удовлетворения реальных потребностей жителей Монт-Роял, а также других жителей Монреаля”, – добавил член парламента.

Вот кто получил федеральное финансирование:

  • Alzheimer Groupe (A.G.I.) Inc. – $44,780;
  • Vie Autonome- Montréal – $29,120;
  • Centre d’Action Sida Montréal – $22,081;
  • Miriam Foundation – $89,600;
  • The Kidney Foundation of Canada – $340,271;
  • Yemba Canada – $20,396;
  • Société de la SLA du Québec – $100,800;
  • Centre Ligne de Vie/Lifeline Centre – $62,445;
  • Maison Belfield – $69,800;
  • Jewish Public Library – $75,000;
  • MADA – $77,500

В заявлении Хаусфатера говорится, что данные организации “охватывают широкий спектр основных услуг, включая здравоохранение, общественную поддержку и культурное развитие общества”.

“Организации общественного обслуживания находятся на переднем крае удовлетворения потребностей сообщества. Во время пандемии многие из этих жизненно важных организаций столкнулись с возросшим спросом на свои услуги. При этом имело место снижение доходов, сокращение благотворительных пожертвований и большая зависимость от цифровых технологий. Их введение в строй после пандемии является ключом к постоянной способности этих организаций предлагать услуги и адаптироваться к меняющимся потребностям сообществ”.

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