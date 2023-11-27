США спровоцировала КНР привести свою армию в повышенную готовность

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) приведена в режим повышенной готовности в связи с продолжающимися военно-морскими учениями Филиппин.

Следует добавить, что ранее Филиппины и США начали проведение военных учений в районе Южно-Китайского моря, а также острова Тайвань. Кроме того, Манила инициировала патрулирование Южно-Китайского моря совместно с Австралией.

По словам директора Исследовательского центра Всемирного военно-морского флота Национального института исследований Южно-Китайского моря Чэнь Сянмяо, провокации и напряженность в регионе в основном спровоцированы США, которые рассматривают Филиппины как ключевой географический плацдарм в регионе для борьбы с КНР.

«Китайские военные в субботу заявили, что вытеснили американский ракетный эсминец USS Hopper после того, как он незаконно вторгся в территориальные воды Китая у островов Сиша в Южно-Китайском море», — сообщил канал CGTN со ссылкой на командование Народно-освободительной армии Китая.

Китайские военные отслеживали действия эсминца при участии военно-морских и военно-воздушных сил, пояснили в эфире.

Власти Китая трактуют данный поступок Вашингтона как доказательство стремления к морской гегемонии и милитаризации Южно-Китайского моря.

Отвечая на вопрос об этих действиях США и Филиппин на ежедневной пресс-конференции Мао Нин заявила, что «китайская сторона ясно дала понять о своей позиции в отношении Филиппины и США».

По ее словам такое патрулирование не должно наносить ущерб территориальному суверенитету Китая, а также морским правам и интересам.