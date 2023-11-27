Правительство объявляет о новых мерах в жилищной сфере

Правительство Джастина Трюдо в своем экономическом заявлении, представленном во вторник, объявляет о серии мер, направленных на то, чтобы показать, что оно отвечает интересам населения в отношении стоимости жизни и жилья, в то же время проявляя некоторую сдержанность в отношении новых расходов.

В документе объемом около 150 страниц основное внимание уделяется новым предложениям по преодолению жилищного кризиса.

« Мы (сосредоточены) на этом и продолжаем делать целевые инвестиции, которые позволят создать больше жилья для канадцев”, – заявила журналистам министр финансов Христя Фриланд.

В качестве заместителя премьер-министра, она также настаивала на инициативах, направленных на усиление конкуренции и, как она надеется, стабилизацию цен на продукты питания.

Среди мер, объявленных Главой жилищного сектора, федеральное правительство обязуется выделить дополнительные 15 миллиардов долларов в свою программу жилищного кредитования. Министерство финансов прогнозирует « общий объем кредитного финансирования на сумму более 40 млрд долларов”.

По федеральным оценкам, с учетом этого бонуса эта программа позволит к 2031-2032 годам профинансировать строительство 101 000 новых единиц жилья.

Правительство Трюдо также пообещало во вторник расширить сферу действия одного из своих главных обещаний на парламентской сессии. Этой осенью Оттава включила в свой законопроект C-56 отмену налога на добавленную стоимость при строительстве нового арендуемого жилья. Эта мера не касалась жилищных кооперативов, как первоначально было объявлено, что было неприятно новой демократической партии.

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