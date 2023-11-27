Как в XIX веке квебекская Церковь боролась с ересью (из Истории Квебека)

(Текст не самый короткий, и, наверно, для кого-то сложный. Пропускайте тогда).

Любопытная история о противостоянии церковной власти и непокорного Канадского Института.

Как в ноябре 1869 года в Монреале хоронили еретика и вероотступника…

В шестидесятых годах XIX века в Квебеке открывается Канадский Институт. Это общественная организация, призванная, согласно Уставу, способствовать образованию граждан и развитию дружеских отношений в обществе.

Весьма скоро Канадский Институт становится самым популярным местом общения монреальцев. При Институте даже огромную библиотеку основывают. Люди читают книги, устраивают дискуссии, обсуждают идеи. В общем, перед нами некий предок Фейсбука. Разве что, общаются граждане чаще воочую.

А в Канаде есть католическая Церковь. При всём уважении к ней, как самой важной организации, сумевшей сплотить первых поселенцев и поддерживающей семьи в самые трудные времена, к середине XIX века Церковь занимает консервативные позиции. И канадский архиепископ отправляет в Институт гневное письмо с требованием удалить в недельный срок из институтской библиотеки книги. которые Церковь считает непозволительными и дурно влияющими на нравственность.

Институт гордо отказывается от требования изъять литературу. Он рекламирует библиотеку, но законы не нарушает. Ни светские, ни церковные власти никак не могут к диссидентам подобраться.

Начинается борьба не на жизнь, а на смерть. В буквальном смысле слова. Папа Римский издаёт энциклику, согласно которой любой участник Канадского Института будет отлучён от Церкви, если в течение трёх месяцев не порвёт с Институтом. 150 человек подчиняются требованию, но тысячи не только отказываются выйти, но и начинают кампанию шуток, публикацию листовок с юмористическими заметками и карикатурами, издеваются надо иерархами…

Часть участников, сторонников компромисса, пишет петицию Папе Римскому, с просьбой разобраться. Они встают на колени перед кафедральным собором, клянутся в верности Церкви, но всё же умоляют её войти в положение… Но таких всего 17 человек. Остальные посмеиваются теперь и над теми, кто считает, будто стоянием на коленях можно чего-то добиться. Разумеется, Папа Римский в очередной раз отвечает угрозами.

Наконец происходит то, что не могло не случиться. Умирает активист, типографский рабочий Гибор (Guibord). И тогда Церковь потирает руки. Покойнику отказано в отпевании, в похоронах на католических кладбищах, в панихиде, в праве на заупокойную молитву.

21 ноября 1869 года тело покойного несут на монреальское кладбище Кот-де-Неж. За катафалком следуют тысячи почитателей Гибора. Но у ворот кладбища их встречают добровольцы из групп Защиты Родной Религии, которые процессию не пропускают. Начинается свалка, народ разгоняет разгоняет охранителей, но тут подоспевает конная полиция, на кладбище войти не удается. Тогда Гибора хоронят на протестантском кладбище неподалеку, где никому и дела нет до запретов папы римского.

Но дело не закончено. Церковь подаёт в суд на покойника и членов его семьи за нарушение запрета на похороны! Районный суд иск отклоняет. Апелляционный же суд отменяет решение нижней инстанции, а затем Верховный суд подтверждает решение апелляционного суда.

Судебное дело длится долгие годы. После кончины вдовы Гибор, другой известный активист тех лет, Дутр (Doutre) подхватывает знамя борьбы В конце концов, Королевский Верховный суда в Лондоне принимает решение о позволении перезахоронить тело Гибора на католическом кладбище.

Не тут-то было, у ворот кладбища оять начинается свалка, десятки человек ранены, тело вновь закапывают в той же могиле на протестантском кладбище.

Но тут в ярость приходит Лондон – ведь не исполнено решение высщего судебного органа Британии, а это уже открытый бунт.

Останки покойного вновь выкапывают и вновь несут на католическое кладбище. На сей раз в сопровождении сотен солдат гарнизона и всей полиции Монреаля.

До наших дней никто в Канаде не удостаивался таких пышных похорон. И покойника, наконец-то, хоронят. Через шесть лет после кончины, в 1875 году.

Между тем, архиепископ не успокаивается и издаёт пасторальную энциклику, объявив могилу и прилегающий участок запретными для нахождения правоверных католиков. Но этот запрет уже никого не испугал. А так как в это время разгорается коррупционный скандал, связанный с финансами правящей партии в Канаде, который закончится разгоном Парламента, уходом в отставку правительства и поражением правящей партии, то все о деле Гибора забывают.