Уже четырнадцатое “издание” фестиваля Светотерапия (Luminothérapie)

30 ноября открывается цветовое представление, фестиваль видеопроекций, замечательное зрелище. Наслаждаться им можно будет до 10 марта.

В четверг 30 ноября в 17 часов в Монреале на эспланаде Площади Искусств (Place des Arts) – на улице Sainte-Catherine стартует уже четырнадцатый выпуск грандиозного спектакля видеопроекций Светотерапия (Luminothérapie. (Выход со станции метро Place des Arts или же Place d’Arms – на оранжевой ветке, но в этом случае придётся пройти подземным переходом примерно пятьсот метров по торговым помещениям).

Это праздник света организуется администрацией Квартала Спектаклей. В этом издании главное внимание уделено тематике космоса и исследованию границы вселенной. с новым маршрутом из пяти светящихся проекций, которые любезно предоставлены французским городом Лион. Световую феерею можно будет наблюдать в нескольких кварталах вокруг площади Искусств, вплоть до фасада Здания Wilder – Пространство танца и до павильона имени президент Кеннеди UQAM (Университета Квебека в Монреале).

Путешествуйте в другие измерения во время осенних и зимних вечерних прогулок в сердце Квартала Спектаклей можно будет до 10 марта 2024 года.

Фестиваль света Люминотерапия, главное событие монреальской зимы, стал возможен благодаря поддержке и сотрудничеству мэрии города Монреаль, отдела Туризм Монреаль, общества Монреаль-Центр и общества Площади Искусств.