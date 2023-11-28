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Отдых Афиша 30 ноября открывается Фестиваль Luminothérapie
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Иллюстрация фестиваля света в 2018 год.

30 ноября открывается Фестиваль Luminothérapie

Megan Jorgensen Ноя 28, 2023 Афиша, Дети, семья, Культура, шоу-бизнес, Меган Хорхенсен, Новости, Общество, Хорошие новости Оставить комментарий 76 Просмотров

Уже четырнадцатое “издание” фестиваля Светотерапия (Luminothérapie)

30 ноября открывается цветовое представление, фестиваль видеопроекций, замечательное зрелище. Наслаждаться им можно будет до 10 марта.

В четверг 30 ноября в 17 часов в Монреале на эспланаде Площади Искусств (Place des Arts) – на улице Sainte-Catherine стартует уже четырнадцатый выпуск грандиозного спектакля видеопроекций Светотерапия (Luminothérapie. (Выход со станции метро Place des Arts или же Place d’Arms – на оранжевой ветке, но в этом случае придётся пройти подземным переходом примерно пятьсот метров по торговым помещениям).

Это праздник света организуется администрацией Квартала Спектаклей. В этом издании главное внимание уделено тематике космоса и исследованию границы вселенной. с новым маршрутом из пяти светящихся проекций, которые любезно предоставлены французским городом Лион. Световую феерею можно будет наблюдать в нескольких кварталах вокруг площади Искусств, вплоть до фасада Здания Wilder – Пространство танца и до павильона имени президент Кеннеди UQAM (Университета Квебека в Монреале).

Путешествуйте в другие измерения во время осенних и зимних вечерних прогулок в сердце Квартала Спектаклей можно будет до 10 марта 2024 года.

Фестиваль света Люминотерапия, главное событие монреальской зимы, стал возможен благодаря поддержке и сотрудничеству мэрии города Монреаль, отдела Туризм Монреаль, общества Монреаль-Центр и общества Площади Искусств.

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