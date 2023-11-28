Количество поддельных “индейцев” в Канаде увеличивается. Их уже полмиллиона человек!

Сегодня выгодно объявить себя “исконно местным”, а не “понаехавшим тут”. Поэтому всё больше народу пытается выдать себя за представителя коренных народов Канады.

Всё больше канадских представителей культуры, художников, певцов, политиков всех мастей, учёных пытаются выдать себя за представителей коренных народов Канады. Люди не просто заявляют о том, что в них течёт и доля “индейской” крови, но и составляют целые родословные, обзаводятся “документами” (как правило, письменные свидетельства “родственников” из далёких стойбищ, но не только). Конечно же, проводятся всевозможные косметические процедуры – от получения бронзового загара и выпрямления волос, окрашенных в чёрный цвет, до исправления формы носа в целях придания ему “гордого профиля Соколиного глаза”.

В последнее время пошла целая волна разблачения таких подделок. Последствия разоблачений плачевны – некую даму по имени Мари Эллен Тюрпель Лафон (Mary Ellen Turpel-Lafond), судью, в сентябре-октябре этого года лишили нескольких почётных докторских степеней из-за того, что она провела исследования и опубликовала результаты их, как индианка. После этого, в ноябре, она сама, не дожидаясь решения правительства, отказалась от Ордена Канады, которым она была награждена в 2021 году. Всё та же причина – дама долгие годы позиционировала себя, как представительнца коренных народов, что оказалось неправдой.

Из других случаев можно вспомнить дело Баффи Сент-Мари (Buffy Sainte-Marie). Это известная канадская певица. Сегодня ей 82 года, и всю свою жизнь она выступала на сцене, рассказывая о своих индейских корнях – мол, родилась в резервации, там же научилась индейским премудростям и т.д. Оказалось, папа её – иммигрант из Италии, а мама – англичанка. Индейской крови и в помине нет (на снимке, как видите, и лицом индианка, и одёжка соответствующая, и фон. Вот что хороший макьяж и хорошая косметическая операция делают!).

Или же возьмём Кевина Клайна (Kevien Kline) министра окружающей среды Манитобы, который гордится тем, что он метис, хотя его собстенная семья категорически отрицает этот факт.

Но эти три случая лишь вершина айсберга. Разоблачения, как уже выше сказано, идут лавиной – выясняется, что индейских корней нет у известных писателей, всю жизнь гордившихся корнями (например Joseph Boyden), у кинетоматографистов (режиссёр Michelle Latimer) у политиков, у журналистов, но, в первую очередь, у сотен тысяч человек, которые ничем не примечательны и никому неизвестны. По мнению экспертов в области генеологии, в Канаде сегодня до полумиллиона человек (!!) считаются представителями коренного населения без всяких на то оснований.

Разоблачить, наверно, можно всех, но процесс очень сложен и требует больших затрат времени и средств – одно лишь изучение архивов в поисках метрик и церковных актов рождения и свадьбы родителей заняло бы долгие часы. Если на известных деятелей потратиться можно, то никто не будет заниматься исследованиями биографий обычных непримечательных канадцев. Поэтому эти сотни тысяч “индейцев” могут спать спокойно.

Но зачем люди врут о своём этническом происхождении? Ответов на вопрос несколько. Если певцы или писатели получают плюшки в виде рекламы – мол, вот, какой гений вырос, а ведь родился в степи, кто бы мог подумать… то с массой поддельных “коренных” всё проще – речь о так называемой “позитивной дискриминации” – индейцы получают субсидии, гранты, стипендии только за то, что они “местные”, их долгое время угнетали, третировали и дискриминировали. Виктимизация выгодна!

Если человеку европейского происхождения выдать себя за африканца сложновато (хотя реально – в Торонто одна из самых известных активисток афроканадок несколько лет назад оказалась белой, просто постоянно и упорно принимала солнечные ванны в течение многих лет), то показать себя индейцем и тем самым получить плюсы в сегодняшней ситуации достаточно просто – надо лишь выучить несколько пассажей из истории “своего” народа и горестно вздыхать, обращаясь за кредитом в банке – “не дадите кредит, конечно, потому что я индеец, а вы эксплуататоры”. Как правило, банк пугается и деньги даёт. И назад требует деньги с опаской – а вдруг обвинят же опять в расизме. А требовать доказательства индейского происхождения ещё опасней. Тут уж точно обвинят.

Любопытно, что всего лишь двадцать лет назад никто не хотел быть индейцем. По меньшей мере, предметом гордости и торга происхождение не было. Сегодня за внесение своего имени в списки метисов или индейцев люди платят – в результате борьбы против неравенства, быть индейцем стало архивыгодно со всех точек зрения.