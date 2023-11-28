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Новости Рекорд в истории НХЛ: четыре гола за матч забили игроки из России

Рекорд в истории НХЛ: четыре гола за матч забили игроки из России

Виктория Христова Ноя 28, 2023 Новости, Спорт Оставить комментарий 61 Просмотров

Хоккейная команда Columbus (Колумбус, штат Огайо, США) установила рекорд в матче НХЛ благодаря тому, что четыре гола за игру забили игроки из России, играющие на сегодняшний день в ней.

 

Знаменательный матч проходил в Колумбусе с командой Boston Bruins из Бостона (штат Массачусетс). Хозяева победили с внушительным счетом 5:2.

Голы забили российские хоккеисты Дмитрий Воронков (16-я минута), Иван Проворов (26), Егор Чинахов (37) и Кирилл Марченко (45). Их успех закрепил канадец Джастин Дэнфорт,  закинувший шайбу в ворота на 54-й минуте.

При этом, Дмитрий Воронков также помог забить второй гол. Он удачно закрыл обзор вратарю противника, когда Иван Проворов бросал шайбу в ворота.

Победа, конечно, великолепная и вепчатляющая. Но есть и ложка дегтя. На сегодняшний день Columbus находится на последнем восьмом месте в турнирной таблице Столичного дивизиона. Команда после 23 игр набрала всего лишь 18 очков. Но юудем надеяться на то, что ситуацию еще можно изменить!

 

 

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