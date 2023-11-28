В Монреале в еврейский центр бросили бутылку с зажигательной смесью

Полиция Монреаля начала расследование по факту нападения на один из местных еврейских центров – неизвестный бросил в здание бутылку с зажигательной смесью – коктейлем Молотова, как написали местные СМИ.

Инцидент произошел ночью в понедельник. Бутылка с воспламеняющейся жидкостью разбилась о входную дверь, но больших повреждений не нанесла. Пострадавших нет.

В начале ноября неизвестные несколько раз обстреляли в Монреале две еврейские школы. Тогда также никто не пострадал. Полиция считает, что эти инциденты связаны с обострением палестино-израильского конфликта.

Вчера начальник полиции Монреаля сказал о том, что еще никогда еврейская община не подвергалась такому стрессу, как за эти последние два месяца. Он пообещав «приложить все усилия» для установления виновных.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо тогда назвал обстрел еврейских школ преступлением на фоне ненависти и призвал канадцев быть сдержанными с учетом ситуации на Ближнем Востоке. Но конфликт, как мы видим, продолжается. И сдержанность – не наша сильная сторона.

Напомним, что помимо того, что в начале ноября неизвестные несколько раз обстреляли в Монреале две еврейские школы, нападению подверглась и синагога в пригороде Монреаля. По данным канадских информационных агентств, с момента нападения ХАМАСа на Израиль 7 октября в Монреале было зарегистрировано 324 антисемитских инцидента.