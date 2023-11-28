Решается судьба обветшавшей резиденции премьер-министра Канады

Дом, в котором прошло детство нынешнего премьер-министра Канады Джастина Трюдо, вновь на слуху у общественности. В этот раз – благодаря просочившемуся в СМИ отчетую В нем черным по белому указано, что власти страны рассматривают возможность отказаться от его использования в связи с его аварийным состоянием.

Согласно отчету, подготовленному еще в 2021 году Национальной столичной комиссией, в чьем ведении находятся эта и другие официальные резиденции, в здании живет не только семья Джастина Трюдо. В нем также живут грызуны! А в материалах, из которых оно построено, обнаружено высокое содержание асбеста. Кроме того, старая электропроводка пожароопасна. В общем, здание не очень пригодно для безопасного жилья.

По данным Radio-Canada, существуют планы перенести резиденцию в более просторное и безопасное здание в другом месте. Однако, официального подтверждения этому пока нет. Более того, Министерство коммунального хозяйства выпустило пресс-релиз, в котором заявило, что оно «продолжает планировать будущее Сассекс-драйв, 24 в тесном сотрудничестве с Национальной столичной комиссией». А значит, переезд не планируется.

Что же это за здание? Это ни много – ни мало – особняк в неоготическом стиле, который был построен в 1868 году по заказу лесного барона и члена первого парламента Доминиона Канада Джозефа Меррилла Карриера. да, были и такие бароны в тогдашней Канаде. Здание возвели на участке площадью 2,15 га с видом на реку Оттава. Уже позже его перепланировали. И на сегодняшний день в нем – 34 комнаты. А общая площадь составляет около 1 тыс. кв. м. Федеральное управление по надзору за памятниками архитектуры присвоило ему статус исторического памятника.

Памятник немного подпорчен и по закону правительство обязано полностью финансировать техническое обслуживание здания. Но как утверджает отчет, этого не происходило уже давно. Из документации следует, что последний капитальный ремонт был там в середине прошлого века.

Пьер Пуальевр, лидер оппозиционной канадской Консервативной партии, уже не раз обвинял Трюдо в том, что тот занимается строительством усадеб в разгар жилищного кризиса в стране. Но фокус в том, что в числе предложенных вариантов — перенос резиденции премьер-министра в финансируемый из государственного бюджета особняк Сторновей. А в нем сейчас живет сам мистер Пуальевр.