Канадские ученые: лечение стволовыми клетками контролирует уровень сахара крови

Инновационный метод лечения диабета на основе стволовых клеток позволяет существенно регулировать уровень глюкозы в крови. А кроме того, это помогает снизить зависимость от ежедневных инъекций инсулина. Об этом свидетельствуют результаты новых клинических испытаний, проведенных в Университете Британской Колумбии, UBC, и Vancouver Coastal Health, VCH.

Слово ученым: “Это значительный шаг на пути к функциональному излечению диабета 1-го типа”, — сказал д-р Дэвид Томпсон, главный исследователь испытаний в Ванкувере, клинический профессор эндокринологии UBC и директор Диабетического центра Ванкуверской больницы общего профиля.

Нужно заметить, что впервые устройство на основе стволовых клеток стало позволять снизить дозу инсулина, необходимую некоторым участникам испытания, страдающим диабетом 1-го типа. Дальнейшее совершенствование этого подхода позволит полностью отказаться от ежедневных инъекций инсулина, и это лишь вопрос времени.

Результаты исследования, получены в ходе многоцентрового клинического испытания экспериментальной клеточной терапии, разработанной американской биотехнологической компанией ViaCyte и проходящей клинические испытания в Канаде, вселяют оптимизм и дабт положительные прогнозы.

Внешне все выглядит просто и незатейливо: устройства размером примерно с пластырь и толщиной не более кредитной карты имплантируются непосредственно под кожу пациента, где, как предполагается, они будут обеспечивать стабильную и долгосрочную регулируемую подачу инсулина.

“Каждое устройство — это как миниатюрная фабрика по производству инсулина”, — сказал соавтор исследования д-р Тимоти Киффер, профессор кафедры хирургии и клеточных и физиологических наук UBC, в прошлом главный научный сотрудник компании ViaCyte.

Добавим, что клинические испытания проводились в Главном госпитале Ванкувера, а также в Бельгии и США. Десять участников, у каждого из которых в начале исследования не было обнаружено выработки инсулина, перенесли операцию по установке до 10 имплантатов.

Через шесть месяцев у трех участников появились значительные маркеры выработки инсулина, которые сохранялись на протяжении всего оставшегося года исследования. Эти участники больше времени проводили в оптимальном диапазоне уровня глюкозы в крови и сократили потребление инсулина, вводимого извне.

В частности, один из участников продемонстрировал значительные улучшения: время нахождения в целевом диапазоне глюкозы в крови увеличилось с 55 до 85%, а ежедневное введение инсулина сократилось на 44%.

Полученные результаты являются последними в серии клинических испытаний, финансируемых Канадской сетью стволовых клеток и проводимых группой специалистов UBC-VCH.