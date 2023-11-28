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Общество Здоровье, медицина Канадские ученые: лечение стволовыми клетками контролирует уровень сахара крови

Канадские ученые: лечение стволовыми клетками контролирует уровень сахара крови

Виктория Христова Ноя 28, 2023 Здоровье, медицина, Новости, Новости Канады Оставить комментарий 50 Просмотров

Инновационный метод лечения диабета на основе стволовых клеток позволяет существенно регулировать уровень глюкозы в крови. А кроме того, это помогает снизить зависимость от ежедневных инъекций инсулина. Об этом свидетельствуют результаты новых клинических испытаний, проведенных в Университете Британской Колумбии, UBC, и Vancouver Coastal Health, VCH.

 

Слово ученым: “Это значительный шаг на пути к функциональному излечению диабета 1-го типа”, — сказал д-р Дэвид Томпсон, главный исследователь испытаний в Ванкувере, клинический профессор эндокринологии UBC и директор Диабетического центра Ванкуверской больницы общего профиля.

Нужно заметить, что впервые устройство на основе стволовых клеток стало позволять снизить дозу инсулина, необходимую некоторым участникам испытания, страдающим диабетом 1-го типа. Дальнейшее совершенствование этого подхода позволит полностью отказаться от ежедневных инъекций инсулина, и это лишь вопрос времени.

Результаты исследования, получены в ходе многоцентрового клинического испытания экспериментальной клеточной терапии, разработанной американской биотехнологической компанией ViaCyte и проходящей клинические испытания в Канаде, вселяют оптимизм и дабт положительные прогнозы.

Внешне все выглядит просто и незатейливо: устройства размером примерно с пластырь и толщиной не более кредитной карты имплантируются непосредственно под кожу пациента, где, как предполагается, они будут обеспечивать стабильную и долгосрочную регулируемую подачу инсулина.

“Каждое устройство — это как миниатюрная фабрика по производству инсулина”, — сказал соавтор исследования д-р Тимоти Киффер, профессор кафедры хирургии и клеточных и физиологических наук UBC, в прошлом главный научный сотрудник компании ViaCyte.

Добавим, что клинические испытания проводились в Главном госпитале Ванкувера, а также в Бельгии и США. Десять участников, у каждого из которых в начале исследования не было обнаружено выработки инсулина, перенесли операцию по установке до 10 имплантатов.

Через шесть месяцев у трех участников появились значительные маркеры выработки инсулина, которые сохранялись на протяжении всего оставшегося года исследования. Эти участники больше времени проводили в оптимальном диапазоне уровня глюкозы в крови и сократили потребление инсулина, вводимого извне.

В частности, один из участников продемонстрировал значительные улучшения: время нахождения в целевом диапазоне глюкозы в крови увеличилось с 55 до 85%, а ежедневное введение инсулина сократилось на 44%.

Полученные результаты являются последними в серии клинических испытаний, финансируемых Канадской сетью стволовых клеток и проводимых группой специалистов UBC-VCH.

 

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