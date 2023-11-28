Долгосрочная тенденция на рынке пшеницы – глобальное сокращение запасов

Мировое потребление пшеницы прогнозируется на уровне 804 миллионов тонн в 2023-2024 годах, что на девять миллионов тонн больше, чем в прошлом году. Между тем, по оценкам, производство упало до 787 миллионов тонн, то есть на семь миллионов тонн. Это приведет к сокращению мировых конечных запасов на 17 миллионов тонн.

«В этом году мы ожидаем увидеть самое большое сокращение мировых конечных запасов с 2012 года», — сказал Кори Мамчук, трейдер пшеницы из Cargill, на вебинаре Cereals Canada «Отчет о новом урожае пшеницы за 2023 год».

Разрыв между спросом и предложением в этом году подчеркивает новую тенденцию. Прогнозируется, что мировое потребление твердой пшеницы, или дурума, превысит спрос на 2,4 миллиона тонн в 2023-2024 годах.

Мамчук отметил, что запасы твердой пшеницы снижаются уже пять лет подряд. Ожидается, что в 2023–2024 годах на долю Канады будет приходиться 12 процентов мирового экспорта пшеницы и 41 процент торговли дурумом. Около половины экспорта канадской мягкой пшеницы идет в Азию, при этом Китай, Индонезия и Япония входят в тройку крупнейших рынков.



Экспорт пшеницы мягких сортов из Канады прогнозируется на уровне 18 миллионов тонн в 2023-2024 годах, что на 13 процентов меньше, чем в прошлом году. Поставки дурума прогнозируются на уровне 3,3 миллиона тонн, что означает снижение на 35 процентов, хотя качество канадской твердой пшеницы нового урожая превосходное.



Мамчук сообщил, что у компании Cereals Canada теперь есть новый инструмент, который позволяет следить за вегетационным периодом от посева до сбора урожая, обновляя данные каждые две недели. Эти позволяет мониторить по цифровым картам хода посева, качество урожая и хода сбора урожая в Западной Канаде».