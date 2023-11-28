Канада отложила предложение о ликвидации программы ипотечных облигаций

Канада отказалась от идеи ликвидации своей программы ипотечных облигаций стоимостью 250 миллиардов долларов в ответ на давление инвесторов, которые хотели сохранить их.

Канадские ипотечные облигации – это ценные бумаги, выпущенные жилищным агентством федерального правительства и гарантированные правительством, что дает им максимально высокие кредитные рейтинги, поскольку S&P Global Ratings и Moody’s Investors Service присвоили Канаде тройной рейтинг A. Несмотря на это, облигации торгуются с более высокой доходностью, чем государственные облигации Канады.

В марте министр финансов Христя Фриланд выдвинула идею сворачивания программы CMB для сокращения расходов. Но это предложение встретило противодействие со стороны трейдеров облигациями и других участников рынка, которые предупредили, что правительство уберет с рынка важный механизм ценообразования — с потенциальными непреднамеренными последствиями, такими как повышение стоимости финансирования для корпоративных эмитентов. Некоторые кредиторы используют CMB для хеджирования своего процентного риска.

Вместо этого правительство закупит ипотечные облигации на сумму до 30 миллиардов долларов, начиная с февраля, но продолжит реализацию программы. Недавно оно разрешило увеличить выпуск ипотечных облигаций в рамках пакета мер, направленных на стимулирование строительства большего количества домов.

Фриланд объявила о ряде других мер в финансовом секторе в бюджетном и экономическом заявлении правительства во вторник, в том числе:

Канада введет “ипотечную хартию”, в которой изложены правила, которым должны следовать банки, когда у домовладельцев возникают трудности со своими кредитами. Среди них: если проблемный заемщик захочет продать свое основное жилье, ему не придется платить штраф за предоплату по ипотеке.

Правительство рассмотрит возможность отмены правила, которое запрещает канадским пенсионным фондам владеть более чем 30 процентами голосующих акций большинства компаний. Это также заставит крупные пенсионные планы, регулируемые федеральным законодательством, раскрывать больше информации о том, куда инвестируются их деньги. Правительство заявляет, что его цель состоит в том, чтобы “создать среду, которая поощряет и выявляет больше возможностей для инвестиций пенсионных фондов в Канаду”.

Правительство планирует принять законодательство для внедрения так называемого “открытого банкинга” в следующем году. Новый закон, после его вступления в силу, может упростить для потребителей передачу своих финансовых данных между различными финансовыми компаниями. Теоретически, это должно облегчить конкуренцию небольших фирм с крупными учреждениями.

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