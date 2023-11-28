Экс-премьер Британии Лиз Трасс призвала удалить Байдена из Белого Дома

Бывший премьер-министр Британии Лиз Трасс призвала убрать президента США Джо Байдена из Белого дома. Это нужно, по ее словам, сделать с целью обеспечить противостояние растущим угрозам.

Разразилась шквалом критики на руководство Байдена Трасс прямо перед прибытием на встречу с высокопоставленными представителями республиканской партии в Вашингтоне. Видимо, задала тон беседы заблаговременно.

Экс-премьер также обозначила, что надеется на победу кандидата от республиканской партии на президентских выборах в следующем году. То есть, косвенную поддержку Дональд Трамп уже получил со стороны Британии.

Трасс также обозначила, что существует «необходимость консервативного руководства» со стороны Белого дома, аналогичного тому, что обеспечивал в свое время президент США Рональд Рейган.

«Во время холодной войны США возглавляли альянс стран свободного мира, включая Великобританию и Японию, контролируя экспорт в Китай и коммунистические страны Восточной Европы. США должны снова возглавить свободный мир, гарантируя, что мы не экспортируем технологии или товары, которые могут быть использованы против нас — экономическое НАТО», — добавила бывший британский премьер.

Ранее американский телеканал NBC News опубликовал результаты опроса, согласно которому рейтинг одобрения действующего президента США Джо Байдена опустился до 40%. Так что, чаяния Лиз Трасс могут быть небезпочвенны.