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Типичный вид природного парка. Фото Меган Хорхенсен.

Природные парки Монреаля

Megan Jorgensen Ноя 28, 2023 Дети, семья, Животные, Меган Хорхенсен, Новости, Новости провинции Квебек, Общество, Отдых, Природа, погода, экология, Хорошие новости Оставить комментарий 27 Просмотров

Природные парки (parcs nature) Монреаля

Природные парки – parcs nature – Монреаля, их роль в жизни города, где они располагаются.

В Монреале есть несколько “parcs nature” (природных парков), которые представляют собой большие зеленые зоны, предназначенные для отдыха горожан. Эти парки предлагают жителям возможность насладиться природой и проводить время на открытом воздухе как зимой, так и летом.  Природные парки Монреаля находятся на периферии города вблизи рек Св.Лаврентия и Прери, окружающих остров Монреаль. Благодаря этим большим зелёным зонам жители имеют доступ к относительно нетронутым ландшафтам. Эти парки способствуют сохранению биоразнообразия и естественных экосистем. К тому же, их расположение на берегу рек не только обеспечивает прекрасные виды и возможности для отдыха у воды, но и помогает защитить водные ресурсы, снижая эрозию берегов и улучшая качество воды.

Вот наиболее известные природные парки Монреаля:

  • Parc-nature du Bois-de-l’Île-Bizard: В этом парке есть тропы для пеших прогулок, для лыжных походов есть пляжи, можно наблюдать за птицами.
  • Parc-nature du Bois-de-Liesse: Расположенный на северо-западе города, парк известен своими лесными тропами и местами для пикников.
  • Parc-nature du Cap-Saint-Jacques: Этот самый большой природный парк в Монреале. В нём есть пляжи, есть ферма и множество тропинок для прогулок, хождения на лыжах и велосипедных поездок.
  • Parc-nature de l’Île-de-la-Visitation: Расположен вдоль реки Des Prairies. В парке сохранились руины исторической мельницы, из него открывается вид на плотину.
  • Parc-nature du Ruisseau-De Montigny: Этот парк известен пешеходными тропами, проложенными по живописным местам, в нём можно кататься на лодках по озеру.
  • Parc-nature de la Pointe-aux-Prairies: Отличное место для наблюдения за птицами, а также имеются тропинки для пеших прогулок, лыж и дорожки для велосипедных поездок.

Каждый из этих парков имеет свою уникальную среду и предлагает разнообразные возможности для отдыха и обучения, от пеших и велосипедных прогулок до пляжного отдыха и наблюдения за дикой природой.

Заметим, что природные парки Монреаля помогают улучшать качество воздуха в городе: Деревья и растительность в природных парках способствуют улавливанию и поглощению углекислого газа, а также выделяют кислород. Они также помогают фильтровать загрязнители из воздуха. Зеленые пространства прироодных парков помогают снизить эффект городских “тепловых островков”, то есть мест, которые характеризуются более высокими температурами в городских районах по сравнению с окружающими менее застроенными зонами.

В целом, природные парки играют важную роль в улучшении городской среды, создании здоровых и устойчивых городов, и предоставлении жителям Монреаля доступа к красивым природным зонам для отдыха и развлечений.

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