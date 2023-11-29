Нападение на еврейский центр: некоторые подробности

Коктейль Молотова – это вид взрывного устройства, состоящий из заполненного горючей жидкостью контейнера с воспламеняющейся тканью, который обычно используется в качестве оружия при поджоге зданий или транспортных средств.

В данном случае, предположительно, такой коктейль был брошен в дверь здания совета еврейской общины в районе Кот-де-Неж в Монреале 27 ноября. Нападение произошло после визита двух депутатов парламента, Энтони Хаусфатера и Рэйчел Бендаян, которые планировали обсудить поддержку сообществ, подвергающихся риску нападений из-за ненависти. Обсуждение должно было затронуть как моральный аспект проблемы, так и финансовую помощь уязвимых слоев населения.

Исполнительный директор совета, раввин Саул Эмануэль, сообщил, что ущерб зданию в результате происшествия был минимальным и к счастью, никто не пострадал. Полиция Монреаля вызвала экстренные службы на место происшествия, а пожарная служба, закончив свою работу, вскоре уехала, оставив полицейских, которые и начали расследование.

Это одно из множества подобных нападений, которые начались после обострения палестинско-израильского конфликта. В прессе часто встречаются сообщения о том, что в Великобритании также происходят проявления антисемитизма, и немалая часть осевших там евреев рассматривают возможность эмиграции из страны.