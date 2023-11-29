Забастовка учителей может продлиться до конца года

Забастовка учителей в нашей провинции Квебек может до Рождества, заявили в Автономной федерации по трудовым отношениям (FAE).

Забастовка учителей в нашей провинции Квебек может до Рождества, заявили в Автономной федерации по трудовым отношениям (FAE).

Их целью является достижение нового коллективного договора, который бы обеспечил лучшие условия труда и обучения школьников. Правительство Квебека выразило готовность пойти на уступки, однако не стало комментировать ход переговоров.

Также отметим, что другие госслужащие провинции также проводили бастовки вместе с педагогами, и их профсоюзы заявили о готовности продолжать протесты, если не будет достигнуто удовлетворительное улучшение зарплат.

Напомним, что по окончании трехдневной забастовки, прошедшей на прошлой неделе, профсоюзы, представляющие 146 тысяч учителей и медицинских работников Квебека, продолжили бастовать.

Учителя провинции требуют обновленного коллективного договора, который, по словам представителей профсоюза, “обеспечил бы лучшие условия труда и обучения школьников”. В профсоюзе также отметили, что хотели бы обойтись без такой меры, как забастовка, однако вынуждены бороться за свои права. И этот способ оказался в нынешних условиях единственно возможным.